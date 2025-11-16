Без света до 5 часов: где и как сегодня в Украине действуют графики (список)

"Укрэнерго"

В компании сообщили, что завтра, 16 ноября, ограничения электроснабжения введут в большинстве областей. Это вынужденный шаг из-за последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре. В частности, будут действовать такие режимы:

с 00:00 до 23:59 - почасовые отключения по графикам от 1-й до 3,5-й очереди;

в течение суток также будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В "Укрэнерго" предупредили, что продолжительность и масштабы ограничений могут меняться, поэтому гражданам советуют следить за обновлениями на официальных ресурсах местных облэнерго.

Киев

В ДТЭК рассказали, что в Киеве завтра планируют отключать свет по такому принципу:

Подчерк 1.1 - света не будет с 11:30 до 15:30 и с 22:00 до 24:00;

Подчерк 1.2 - света не будет с 11:30 до 15:30;

Подчерк 2.1 - света не будет с 01:00 до 05:00 и с 12:00 до 15:30;

Подчерк 2.2 - света не будет с 01:00 до 05:00 и с 22:00 до 24:00;

Подчерк 3.1 - света не будет с 04:30 до 08:30 и с 16:00 до 19:30;

Подчерк 3.2 - света не будет с 04:30 до 08:30 и с 15:00 до 19:30;

Подчерк 4.1 - света не будет с 15:00 до 19:30;

Подчерк 4.2 - света не будет с 15:00 до 19:30;

Подчерк 5.1 - света не будет с 00:00 до 01:30 и с 08:00 до 12:00;

Подчерк 5.2 - света не будет с 00:00 до 01:30 и с 08:00 до 12:00;

Подчерк 6.1 - света не будет с 19:00 до 22:30;

Подчерк 6.2 - света не будет с 19:00 до 22:30.

Стоит напомнить, что киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

Киевская область

Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:

в чат-боте в Telegram(https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);

в Viber(https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);

на официальном сайте(https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).

Днепропетровская область

В ДТЭК отметили, что стабилизационные отключения на Днепропетровщине будут происходить по следующему графику:

для очереди 1.1 - с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 14:00, с 16:00 до 17:30 и с 21:00 до 24:00;

для очереди 1.2 - с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 14:00 и с 21:00 до 24:00;

для очереди 2.1 - с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 17:30 и с 21:00 до 24:00;

для очереди 2.2 - с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 17:30 и с 21:00 до 24:00;

для очереди 3.1 - с 03:30 до 07:00 и с 14:00 до 21:00;

для очереди 3.2 - с 03:00 до 07:00, с 10:00 до 10:30 и с 21:00 до 24:00;

для очереди 4.1 - с 03:30 до 07:00 и с 14:00 до 17:30;

для очереди 4.2 - с 03:30 до 07:00 и с 14:00 до 19:00;

для очереди 5.1 - с 07:00 до 10:30 и с 17:30 до 24:00;

для очереди 5.2 - с 07:00 до 10:30 и с 17:30 до 24:00;

для очереди 6.1 - с 07:00 до 14:00 и с 17:30 до 21:00;

для очереди 6.2 - с 07:00 до 14:00 и с 17:30 до 21:00.

В какой группе отключений ваш дом, можно проверить на сайте компании: https: //www.dtek-dnem.com.ua/ua

Для потребителей компании ЦЭК графики почасовых отключений имеют такой вид:

1.1 очередь: с 03:30 до 07:00 и с 21:00 до 24:00;

1.2 очередь: с 03:30 до 07:00, с 16:00 до 17:30 и с 21:00 до 24:00;

2.1 очередь: с 03:30 до 07:00 и с 10:30 до 17:30;

2.2 очередь: с 03:30 до 07:00 и с 10:30 до 17:30;

3.1 очередь: с 07:00 до 10:30 и с 14:00 до 19:00;

3.2 очередь: с 07:00 до 10:30 и с 14:00 до 19:00;

4.1 очередь: с 07:00 до 10:30 и с 14:00 до 21:00;

4.2 очередь: с 07:00 до 10:30 и с 14:00 до 21:00;

5.1 очередь: с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 14:00 и с 17:30 до 24:00;

5.2 очередь: с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 14:00 и с 17:30 до 24:00;

6.1 очередь: с 00:00 до 03:30 и с 17:30 до 24:00;

6.2 очередь: с 00:00 до 03:30, с 10:00 до 14:00 и с 19:00 до 24:00.

Одесская область

По информации "Укрэнерго", 16 ноября в большинстве регионов будут применены графики почасовых отключений весь день объемом от 1 до 3,5 очередей. Также будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Свет в Одесской области будут выключать по очередям:

Подочередь 1.1: с 12:00 до 19:00;

Подчерк 1.2: с 02:00 до 05:00, с 12:00 до 15:30;

Подчерк 2.1: с 01:30 до 05:00, с 12:00 до 15:30;

Подчерк 2.2: с 01:30 до 05:00, с 12:00 до 15:30;

Подчерк 3.1: с 05:00 до 08:30, с 15:30 до 19:00;

Подчерк 3.2: с 15:30 до 19:00;

Подчерк 4.1: с 05:00 до 08:30, с 15:30 до 19:00;

Подчерк 4.2: с 05:00 до 08:30, с 15:30 до 19:00;

Подчерк 5.1: с 00:00 до 01:30, с 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 24:00;

Подчерк 5.2: с 00:00 до 01:30, с 08:30 до 12:00 и с 19:00 до 24:00;

Подчерк 6.1: с 08:30 до 12:00, с 14:00 до 15:30 и с 19:00 до 24:00;

Подчерк 6.2: с 00:00 до 02:00, с 08:30 до 12:00 и с 19:00 до 24:00.

Черкасская область

Обновленный график почасовых отключений на 16 ноября обнародовали в облэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения:

Подчерк 1.1 07:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 18:30 - 20:30;

Подчерк 1.2 08:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 20:00 - 22:00;

Подчерк 2.1 06:00 - 09:00, 12:00 - 14:30, 18:00 - 20:00;

Подчерк 2.2 06:00 - 09:00, 14:00 - 16:30, 20:00 - 22:00;

Подчерк 3.1 07:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00;

Подчерк 3.2 10:00 - 12:00, 14:30 - 16:30, 20:00 - 22:00;

Подчерк 4.1 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00, 20:30 - 22:30;

Подчерк 4.2 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00, 22:00 - 00:00;

Подчерк 5.1 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00, 22:00 - 00:00

Подчерк 5.2 09:00 - 10:00, 12:00 - 14:00, 16:30 - 19:00, 22:00 - 00:00;

Подчерк 6.1 09:00 - 10:00, 12:00 - 14:00, 16:30 - 18:30, 22:30 - 00:00;

Подчерк 6.2 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 18:00 - 20:00.

Страница в Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo

Кировоградская область

На 6:41 график выглядит следующим образом:

Подчерк 1.1: 00-01, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Подчерк 1.2: 00-01, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Подчерк 2.1: 00-01, 04-06, 08-10, 16-18, 20-22

Подчерк 2.2: 00-01, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Подчерк 3.1: 00-01, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Подчерк 3.2: 04-06, 12-14, 16-19, 20-22

Подчерк 4.1: 01-04, 06-08, 14-16, 18-20, 22-24

Подчерк 4.2: 01-04, 06-08, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24

Подчерк 5.1: 01-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Подчерк 5.2: 01-04, 07-08, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24

Подчерк 6.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Подчерк 6.2: 01-02, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Изменения будут публиковать на официальных сайте, Facebook-странице и Telegram-каналах Кировоградоблэнерго.

Полтавская область

Ознакомиться с графиком можно по ссылке:

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Перечень адресов здесь

https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Сумская область

Сегодня, 16 ноября, будут действовать графики почасовых отключений. В соответствии с командой НЭК "Укрэнерго":

с 00:00 до 10:00 - 2 очереди

с 10:00 до 14:00 - 2,5 очереди

с 14:00 до 16:00 - 3 очереди

с 16:00 до 19:00 - 3,5 очереди

с 19:00 до 24:00 - 3 очереди

Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подочередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.

Черниговская область

"Если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться", - сообщают в АО "Черниговоблэнерго".

Напомним, график действует одновременно для шести очередей.

Напоминаем, что проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

Запорожская область

График на 16 ноября по очередям:

Подчерк 1.1: 00:00 - 00:30, 03:00 - 06:30, 10:00 - 13:30, 17:00 - 20:30;

Подчерк 1.2: 03:00 - 06:30, 10:00 - 13:30, 17:00 - 19:30;

Подчерк 2.1: 00:00 - 03:00, 10:00 - 13:30, 20:30 - 24:00;

Подчерк 2.2: 00:00 - 03:00, 10:00 - 13:30, 17:00 - 24:00;

Подчерк 3.1: 06:30 - 10:00, 13:30 - 20:30;

Подчерк 3.2: 00:00 - 02:30, 06:30 - 10:00, 13:30 - 20:30;

Подчерк 4.1: 06:30 - 10:00, 17:00 - 24:00;

Подчерк 4.2: 06:30 - 10:00, 15:30 - 20:30;

Подчерк 5.1: 00:00 - 03:00, 13:30 - 17:00, 20:30 - 24:00;

Подчерк 5.2: 00:00 - 03:00, 13:30 - 17:00, 20:30 - 24:00;

Подчерк 6.1: 03:00 - 06:30, 13:30 - 17:00, 20:30 - 24:00;

Подчерк 6.2: 03:00 - 06:30, 10:00 - 17:00.

С графиками почасовых отключений электроэнергии (ГПВ) можно ознакомиться по ссылке: https: //www.zoe.com.ua

Житомирская область

По состоянию на 08:00 утра "Житомироблэнерго" информирует, что в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго", режим почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будет действовать для 2.5 очереди:

с 00:00 до 10:00 - электричество будут выключать для 1.5 очереди;

с 10:00 до 14:00 - электричество будут выключать для двух очередей;

с 14:00 до 19:00 - электричество будут выключать для 2.5 очереди;

с 19:00 до 24:00 - электричество будут отключать для двух очередей.

Актуальный график смотрите на сайте "Житомироблэнерго".