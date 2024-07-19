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Без світла до 18 годин: у Сумах сталась аварія на кабелях електромережі

Ілюстративне фото: у Сумах сталась аварія на кабелях електромережі (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У п'ятницю, 19 липня, аварія сталась на двох кабельних лініях у місті Суми. Чистина міста буде без електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Сумської міської військової адміністрації Олексія Дрозденка.

"Внаслідок аварійної ситуації на двох кабельних лініях, що сталася в районі проспекту Перемоги, абоненти залишатимуться без електричної енергії близько 14-18 годин", - написав Дрозденко.

За його словами, ремонтні бригади працюють над якнайшвидшим усуненням наслідків аварії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в енергетичній мережі Сумської області сталась аварія, через що там задіяно максимальну кількість графіків відключення світла.

Також у Конотопі Сумської області воду у будинки подаватимуть за графіком. Це пов'язано з тривалими відключеннями світла.

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Сумська областьВідключеня світла