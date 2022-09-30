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В мире воцарится хаос, если будет ядерный удар и на него не ответят, - Данилов

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Киев, Пятница 30 сентября 2022 17:42
В мире воцарится хаос, если будет ядерный удар и на него не ответят, - Данилов Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Если Россия применит ядерное оружие против Украины, мир должен дать быстрый и решительный ответ. В другом случае воцарится хаос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Если будет применение ядерного оружия, а мир на это не будет реагировать, то тогда ядерное оружие, так называемую "грязную бомбу" будет иметь такое количество стран, что в мире начнется хаос", - заявил он.

Данилов отметил, что применение ядерного оружия недопустимо, поскольку есть определенные международные обязательства.

"Если Россия считает, что не может выполнять эти обязательства, ну давайте будем смотреть, как мир будет реагировать, если это произойдет", - заявил Данилов.

Напомним, Россия неоднократно угрожала Украине и Западу ядерным оружием. В разведке отмечают, что такой риск существует, особенно вдоль линии фронта.

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Алексей Данилов СНБО Ядерное оружие Российская Федерация
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