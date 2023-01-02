У світі впав попит на тайванські мікрочипи: що сталося

Як пише видання, на продукцію тайванського виробника мікрочипів TSMC суттєво знизився попит. На думку експертів, це повʼязано з економічним спадом у багатьох країнах Європи та Сполучених Штатах, а також із проблемами у китайській економіці.

Основні клієнти, серед яких такі відомі компанії, як AMD, Intel, MediaTek та Nvidia, переглядають обсяги своїх замовлень.

"Зменшення обсягів замовлень вплине на завантаженість ліній TSMC. Останні кілька років компанія мала певний дефіцит потужностей. Коефіцієнт використання ліній з випуску чипів на 6- та 7-нанометрових процесах на початку 2023 року знизиться приблизно на 50%", - зазначає DigiTimes.

Водночас TSMC прогнозує, що попит повільно зростатиме, а рівень використання виробничих потужностей відновиться пізніше 2023 року. При цьому видання нагадує, що TSMC веде переговори з ключовими постачальниками щодо створення першого європейського заводу мікрочипів у Німеччині.

"Це дозволить найбільшому у світі виробнику мікросхем отримати вигоду від значного попиту на автомобілі в регіоні", - підкреслює видання.