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У світі впав попит на тайванські мікрочипи: що сталося

Фото: зниження попиту на тайванські мікрочипи тимчасове, запевняють експерти (cfp.net)
Автор: Тетяна Зарембо

Провідні технокомпанії - виробники компʼютерів - знизили попит на тайванські мікрочипи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тайванське видання DigiTimes.

Як пише видання, на продукцію тайванського виробника мікрочипів TSMC суттєво знизився попит. На думку експертів, це повʼязано з економічним спадом у багатьох країнах Європи та Сполучених Штатах, а також із проблемами у китайській економіці.

Основні клієнти, серед яких такі відомі компанії, як AMD, Intel, MediaTek та Nvidia, переглядають обсяги своїх замовлень.

"Зменшення обсягів замовлень вплине на завантаженість ліній TSMC. Останні кілька років компанія мала певний дефіцит потужностей. Коефіцієнт використання ліній з випуску чипів на 6- та 7-нанометрових процесах на початку 2023 року знизиться приблизно на 50%", - зазначає DigiTimes.

Водночас TSMC прогнозує, що попит повільно зростатиме, а рівень використання виробничих потужностей відновиться пізніше 2023 року. При цьому видання нагадує, що TSMC веде переговори з ключовими постачальниками щодо створення першого європейського заводу мікрочипів у Німеччині.

"Це дозволить найбільшому у світі виробнику мікросхем отримати вигоду від значного попиту на автомобілі в регіоні", - підкреслює видання.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Міністерство економіки Тайваню накладе штраф на одну з найбільших технологічних компаній країни Foxconn за порушення закону про інвестиції та відносини з Китаєм.

Раніше повідомлялося, що сильна міжнародна підтримка України після повномасштабного вторгнення РФ могла вплинути на ставлення Китаю до Тайваню.

Водночас нагадаємо, що у Росії провалили план виробництва власних напівпровідників для комп'ютерної техніки, пославшись на санкції.

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