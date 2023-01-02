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В мире упал спрос на тайваньские микрочипы: что произошло

Фото: снижение спроса на тайваньские микрочипы временное, уверяют эксперты (cfp.net)
Автор: Татьяна Зарембо

Ведущие технокомпании - производители компьютеров - снизили спрос на тайваньские микрочипы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на тайваньское издание DigiTimes.

Как пишет издание, на продукцию тайваньского производителя микрочипов TSMC существенно снизился спрос. По мнению экспертов, это связано с экономическим спадом во многих странах Европы и США, а также с проблемами в китайской экономике.

Основные клиенты, среди которых такие известные компании, как AMD, Intel, MediaTek и Nvidia, пересматривают объемы своих заказов.

"Уменьшение объемов заказов повлияет на загруженность линий TSMC. Последние несколько лет компания имела определенный дефицит мощностей. Коэффициент использования линий по выпуску чипов на 6- и 7-нанометровых процессах в начале 2023 года снизится примерно на 50%", - отмечает DigiTimes.

В то же время TSMC прогнозирует, что спрос будет медленно расти, а уровень использования производственных мощностей возобновится позже 2023 года. При этом издание напоминает, что TSMC ведет переговоры с ключевыми поставщиками по созданию первого европейского завода микрочипов в Германии.

"Это позволит крупнейшему в мире производителю микросхем извлечь выгоду от значительного спроса на автомобили в регионе", - подчеркивает издание.

Недавно РБК-Украина сообщало, что Министерство экономики Тайваня наложит штраф на одну из крупнейших технологических компаний страны Foxconn за нарушение закона об инвестициях и отношения с Китаем.

Ранее сообщалось, что сильная международная поддержка Украины после полномасштабного вторжения РФ могла повлиять на отношение Китая к Тайваню.

В то же время напомним, что в России провалили план производства собственных полупроводников для компьютерной техники, сославшись на санкции.

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