У світі мільярдерів несподівані ротації: хто обійшов Цукерберга і дихає в спину Маску

Поки всі спостерігали за Маском і битвою техногігантів, Oracle потайки зробила прорив. То ж тепер засновник Oracle Ларрі Еллісон став другою найбагатшою людиною на планеті, випередивши Марка Цукерберга.

Так, за даними Bloomberg Billionaires Index, статки Еллісон досягли 251,2 мільярда доларів - і все це завдяки стрімкому злету акцій Oracle, які майже потроїлися з моменту запуску ChatGPT у листопаді 2022 року.

Що сталося

За останні три місяці вартість акцій Oracle зросла більш ніж на 90%, завдяки серії великих угод у галузі хмарних технологій.

Клієнтами компанії стали такі гіганти, як OpenAI та SoftBank, а також урядові агенції США. В останні дні акції Oracle додатково зросли на 5,7%, коли США пом’якшили обмеження на експорт чипів до Китаю - новина, яка позитивно вплинула й на виробників чипів, зокрема Nvidia та AMD.

Що стоїть за багатством Еллісона

Понад 80% статків Еллісона - це акції та опціони Oracle.

Йому 80 років, і тепер він активно переосмислює, куди спрямовувати свої гроші.

Нещодавно він оголосив, що переформатує свою участь у Giving Pledge (ініціатива мільярдерів жертвувати більшість свого багатства на благодійність), щоб зосередитися на Ellison Institute of Technology - технологічному інституті, пов’язаному з Оксфордом, який працює над інноваціями в охороні здоров’я, енергетиці, агротехнологіях та ШІ.

Останній рейтинг мільярдерів

Елон Маск залишається на вершині рейтингу з $357,8 млрд.

Цукерберг тепер на третій сходинці.

Дженсен Хуанг (CEO Nvidia) щойно обійшов Воррена Баффета й увійшов у топ-10 найбагатших.