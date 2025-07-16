У світі мільярдерів несподівані ротації: хто обійшов Цукерберга і дихає в спину Маску
Бум штучного інтелекту підняв засновника Oracle до другого місця серед найбагатших людей планети. Ларрі Еллісон перегнав Цукерберга, і зупинятися не планує.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Поки всі спостерігали за Маском і битвою техногігантів, Oracle потайки зробила прорив. То ж тепер засновник Oracle Ларрі Еллісон став другою найбагатшою людиною на планеті, випередивши Марка Цукерберга.
Так, за даними Bloomberg Billionaires Index, статки Еллісон досягли 251,2 мільярда доларів - і все це завдяки стрімкому злету акцій Oracle, які майже потроїлися з моменту запуску ChatGPT у листопаді 2022 року.
Що сталося
За останні три місяці вартість акцій Oracle зросла більш ніж на 90%, завдяки серії великих угод у галузі хмарних технологій.
Клієнтами компанії стали такі гіганти, як OpenAI та SoftBank, а також урядові агенції США. В останні дні акції Oracle додатково зросли на 5,7%, коли США пом’якшили обмеження на експорт чипів до Китаю - новина, яка позитивно вплинула й на виробників чипів, зокрема Nvidia та AMD.
Що стоїть за багатством Еллісона
Понад 80% статків Еллісона - це акції та опціони Oracle.
Йому 80 років, і тепер він активно переосмислює, куди спрямовувати свої гроші.
Нещодавно він оголосив, що переформатує свою участь у Giving Pledge (ініціатива мільярдерів жертвувати більшість свого багатства на благодійність), щоб зосередитися на Ellison Institute of Technology - технологічному інституті, пов’язаному з Оксфордом, який працює над інноваціями в охороні здоров’я, енергетиці, агротехнологіях та ШІ.
Останній рейтинг мільярдерів
Елон Маск залишається на вершині рейтингу з $357,8 млрд.
Цукерберг тепер на третій сходинці.
Дженсен Хуанг (CEO Nvidia) щойно обійшов Воррена Баффета й увійшов у топ-10 найбагатших.
Нагадаємо, американський бізнесмен і мільярдер Ілон Маск відкриває свій перший автосалон в Індії. Він буде розміщуватись у престижному комплексі Bandra Kurla в Мумбаї на площі понад 370 квадратних метрів.
Крім того, Ілон Маск оголосив про створення власної політичної партії, що стане опозиційною до Республіканській партії чинного президента Дональда Трампа.
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