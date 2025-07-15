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Чи готова Індія до преміальних електрокарів? Маск взяв курс на третій найбільший ринок світу

Індія, Вівторок 15 липня 2025 04:33
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Чи готова Індія до преміальних електрокарів? Маск взяв курс на третій найбільший ринок світу Фото: Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Tesla розпочинає експансію в Індії з відкриттям першого шоуруму в Мумбаї.
Це важливий крок для компанії, що шукає нові ринки зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.

Компанія Tesla Inc. офіційно виходить на індійський ринок: виробник електромобілів Ілона Маска відкриває свій перший автосалон у престижному комплексі Bandra Kurla в Мумбаї. У салоні площею понад 370 квадратних метрів будуть представлені кросовери Model Y, зібрані на китайських заводах Tesla.
Очікувана вартість Model Y до сплати податків та страховки перевищує $56 000 — це приблизно на $10 000 дорожче за стартову ціну тієї ж моделі у США.

Ставка на бренд, а не на масові продажі

Попри амбітний крок, аналітики не прогнозують стрімкого зростання обсягів продажів Tesla в Індії. Як зазначив Джей Кейл із Elara Securities, наразі цей вихід «не має сенсу з точки зору обсягів», але він може суттєво посилити імідж бренду на ринку.
Інфраструктура для зарядки електромобілів в Індії поки що розвивається, а частка електромобілів у загальному автопарку країни залишається меншою за 5%.

Конкуренція з німецькою класикою

Tesla в Індії конкуруватиме насамперед із преміальними брендами, такими як BMW та Mercedes-Benz Group AG, а не з місцевими виробниками масових моделей, наприклад Tata Motors чи Mahindra & Mahindra.
Автомобілі класу люкс наразі становлять лише близько 1% від загального обсягу продажів автомобілів в Індії, тож Model Y стане швидше іміджевим, а не масовим продуктом.

Другий автосалон і великі плани

До кінця липня Tesla планує відкрити ще один автосалон у Нью-Делі, а також активно набирає місцевих співробітників та орендує складські приміщення.
Втім, компанія поки що не оголосила про створення виробничих потужностей в Індії, що могло б допомогти знизити ціни за рахунок уникнення високих імпортних мит.

Дебют у Мумбаї відбувається на тлі непростих часів для Tesla: у другому кварталі 2025 року продажі компанії впали на 13%, а за підсумками року виробник ризикує знову зафіксувати спад після складного 2024-го.
Tesla втрачає позиції на ключових ринках, поступаючись китайському конкуренту BYD Co., і розглядає Індію як перспективний напрямок для зростання.

Перспективи та політичні ризики

Індія веде переговори зі США щодо торговельної угоди, яка потенційно може знизити мита на імпорт електромобілів — питання, яке Ілон Маск просуває вже багато років.
Однак на шляху можуть виникнути нові перешкоди: зокрема, складні відносини Маска з президентом США Дональдом Трампом можуть ускладнити лобіювання інтересів Tesla.

Відкриття автосалону Tesla в Мумбаї — це скоріше стратегічний крок із розбудови впізнаваності бренду в Індії, ніж спроба одразу завоювати масовий ринок. Як і в Китаї, Tesla починає з маркетингового «ажіотажу», поступово оцінюючи перспективи масштабних інвестицій у локальне виробництво.

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