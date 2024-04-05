У світі є всього 300 систем. В Україні випробували дистанційну машину для розмінування MV-4

Як розповіли у відомстві, MV-4 пройшла випробування на піску, гравію та чорноземі. Її також використали на ділянках із густою рослинністю.

Окрім цього MV-4 випробували на "живучість" серією підривів близько 600 грамів в тротиловому еквіваленті. Після випробувань буде проведена процедура сертифікації.

MV-4 - це легка роботизована машина розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Вона стійка до детонацій протипіхотних мін та нерозірваних боєприпасів. Машина може витримати вибух протитанкової міни. За годину машина може розмінувати територію площею до 1500 м2. Керується пультом дистанційного керування, радіус дії якого – до 1500 метрів. Загалом у світі працює 300 систем MV-4, а в Україні на ній працюють фахівці ДСНС.

Фото: DOK-ING MV-4 (me.gov.ua)

Розмінування України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

У квітні минулого року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

До того ж в Україні компенсуватимуть витрати на замовлення розмінування.

Нещодавно у Харківській області під час робіт з розмінування території підірвалась спецтехніка. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

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