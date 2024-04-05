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В мире есть всего 300 систем. В Украине опробовали дистанционную машину для разминирования MV-4

Фото: машина для разминирования DOK-ING MV-4 (t.me_dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

В Украине прошла испытание легкой машины для разминирования DOK-ING MV-4. Ее опробовали на трех типах грунтов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэкономики.

Как рассказали в ведомстве, MV-4 прошла испытания на песке, гравии и черноземе. Ее также использовали на участках с густой растительностью.

Кроме этого, MV-4 испытали на "живучесть" серией подрывов около 600 граммов в тротиловом эквиваленте. После испытаний будет проведена процедура сертификации.

MV-4 – это легкая роботизированная машина разминирования и обезвреживания взрывоопасных предметов. Она устойчива к детонациям противопехотных мин и неразорванным боеприпасам. Машина может выдержать взрыв противотанковой мины. В час машина может разминировать территорию площадью до 1500 м2. Управляется пультом дистанционного управления, радиус действия которого – до 1500 метров. Всего в мире работает 300 систем MV-4, а в Украине работают специалисты ГСЧС.

Фото: DOK-ING MV-4 (me.gov.ua)

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

В апреле прошлого года премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что Украина начинает новуюгосударственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.

К тому же в Украине будут компенсировать расходы по заказу разминирования.

Недавно в Харьковской области во время работ по разминированию территории взорвалась спецтехника. Пострадавших в результате инцидента нет.

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