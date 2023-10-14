Світ знає що готує Росія, будемо потужно відповідати, - Зеленський

Світові лідери розуміють, до чого готується Росія. Українські військові готові потужно відповісти на будь-які дії російських окупантів.

Про це розповів український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .

"Світ розуміє, до чого готується Росія та які терористичні ходи може планувати. Знаємо й те, як відповідати окупанту. І будемо відповідати потужно", - сказав президент.

Він наголосив, що незабаром Україна отримає додаткові ракети для ППО, Крім цього будуть також і нові пускові установки.

"Будуть запасні частини для систем, що вже Україна використовує. Звичайно, буде й артилерія - снаряди передусім. Безпілотники. Бронетехніка. Всі лідери, які нам допомагають, повністю поінформовані щодо актуальної ситуації на полі бою", - наголосив президент.

Плани росіян на Донецьку область

Нагадаємо, за словами начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша, російські терористи встановили нову дату повної окупації Донецької області.

Вони розраховують вийти на адміністративні кордони до 31 грудня поточного року.

Зауважимо також, що з початку тижня терористи активізували наступ на Авдіївку Донецької області. Ворог посилено обстрілює місто та сусідні населені пункти. Лише за минулу добу наші воїни відбили близько 20 атак на Авдіївському напрямку. Ситуація в місті залишається напруженою.

Тим часом як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), спроба росіян наступати на місто може перетворитись у "биття в бетонну стіну".

За словами Барабаша, цієї ночі в Авдіївці вперше після загострення не було ракетних ударів, однак запеклі бої продовжуються.

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