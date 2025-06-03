Світ стрімко втрачає лід: майже 40% льодовиків уже не врятувати - дослідження

Науковці підрахували, що льодовики зрештою втратять 39% своєї маси порівняно з 2020 роком. Цей процес уже незворотний і призведе до підвищення рівня світового океану щонайменше на 113 мм.

Чому це важливо

У разі збереження нинішньої кліматичної політики втрати можуть сягнути 76%. Це стане катастрофою для країн, які залежать від талої води для зрошення, енергетики й питного водопостачання.

"Втратити 39% маси льодовиків - це ще шанс на адаптацію. 76% - це вже межа, коли пристосуватися буде неможливо", - пояснив гляціолог Джеймс Кіркгем із International Cryosphere Climate Initiative.

Деталі дослідження

Учені змоделювали динаміку льодовиків на кілька століть уперед, використовуючи вісім моделей. Сценарії показують: кожне підвищення температури на 0,1°C між 1,5 і 3°C призводить до втрати ще 2% маси льодовиків.

За словами дослідників, навіть у найкращому випадку (стабілізація температур) 15-55% льодовикового льоду все одно зникне. Але всі моделі сходяться в одному: що тепліше то більше втрат.

У 2015 році майже 200 країн підписали Паризьку кліматичну угоду, зобов’язавшись обмежити потепління до 2°C і прагнути до 1,5°C. Проте нинішній курс веде до підвищення температури до 2,9°C до 2100 року.

Регіони найбільшого ризику

Особливо вразливими є льодовики:

Західної Канади та США;

Північно-східної Канади;

Скандинавії;

Російської Арктики.

Науковці наголошують, що світ втрачає лід - і швидше, ніж здається. Але кожна дія задля зменшення потепління дає шанс урятувати хоча б частину цього крихкого ресурсу.