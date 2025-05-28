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Світ стоїть на порозі нового рекорду спеки: загрозливий прогноз на найближчі 5 років

Середа 28 травня 2025 13:11
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Світ стоїть на порозі нового рекорду спеки: загрозливий прогноз на найближчі 5 років Фото: Рекордна спека у світі (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У найближчі п’ять років світ, ймовірно, переживе щонайменше один новий температурний рекорд. Це підвищує ризик екстремальних посух, повеней і лісових пожеж.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The Guardian.

Згідно з оновленим кліматичним прогнозом Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), ймовірність того, що один із найближчих п’яти років стане найспекотнішим в історії, становить 80%. При цьому майже гарантовано (86%) межу у +1,5°C щодо доіндустріального рівня буде перевищено щонайменше один раз. Ще п’ять років тому цей показник становив лише 40%.

Уперше у звіті також з’явилась хоч і незначна (1%), але реальна ймовірність того, що до 2030 року настане рік, коли температура підніметься на 2°C. Раніше такий сценарій у межах п’ятирічних прогнозів вважався неможливим. Вчені назвали це "шокуючим сигналом".

"Те, що позначка у 2°C вже статистично можлива, - шокує. Хоча наразі це лише 1%, цей ризик зростатиме", - зазначив Адам Скаїф з британського метеоагентства Met Office.

Чому це важливо

Перевищення температури на 1,5°C - це межа, яку країни намагались не перетинати відповідно до Паризької кліматичної угоди. Якщо середнє потепління за 2025-2029 роки перевищить цей рівень, це суттєво наблизить світ до зриву кліматичних цілей.

Водночас 2024 рік уже став першим, коли глобальна температура протягом цілого року стабільно перевищувала 1,5°C.

Що далі

Згідно з прогнозом ВМО, найбільше постраждають окремі регіони:

  • Арктика нагріватиметься у 3,5 раза швидше, ніж загальний світовий рівень;
  • Амазонія - під загрозою тривалих посух;
  • Південна Азія, Сахель і північна Європа (зокрема Британія) отримають більше опадів.

За прогнозами, 2025 рік, ймовірно, увійде до трійки найтепліших за всю історію спостережень (від 1850 року).

Кріс Х’юїтт, директор з кліматичних сервісів ВМО, попереджає, що зараз спостерігається дуже тривожна картина як з огляду на нові хвилі спеки, так і для здоров’я людей.

Зазначимо, Паризька угода ставить за мету втримати глобальне потепління на рівні значно нижчому за 2°C та бажано - до 1,5°C. Перевищення цих меж загрожує посиленням екстремальних погодних явищ, знищенням екосистем і серйозними соціальними наслідками.

Раніше РБК-Україна писало, що 2024 рік став найспекотнішим в історії, спричинивши понад 150 безпрецедентних кліматичних катастроф - повені, урагани, теплові хвилі. Загинуло багато людей, сотні тисяч втратили житло. Світ перебуває в глибокій кліматичній кризі, а викиди вуглецю зростають. Вчені закликають до термінових дій і попереджають, що наступне десятиліття може бути ще гіршим.

Також ми писали, що у 2025 році січень став найтеплішим за всю історію спостережень. Глобальна температура була на 1,75°C вищою за доіндустріальний рівень, що викликає занепокоєння серед вчених. Незважаючи на кліматичне явище Ла-Нінья, очікуваного охолодження не відбулося. Експерти попереджають про зростання ризику екстремальних погодних явищ.

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