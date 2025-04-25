Світ стоятиме осторонь: експерт оцінив вірогідність війни Індії та Пакистану

"Тема протистояння в штаті Кашмір така ж глибока, як і історія взаємовідносин цих двох держав (Індії та Пакистану - ред.). Починаючи з 1947 року, конфлікт там то загострюється, то затихає, але він не припиняється ніколи", - пояснив експерт.

Безсмертний вважає, що нинішня ситуація між Індією та Пакистаном ще не вийшла з-під контролю і поки не свідчить про неминучість відкритої війни. За його словами, наразі сторони обмінялися різкими дипломатичними заявами й жорсткими кроками, зокрема зупинкою водопостачання.

При цьому, зазначає експерт, між країнами існує обопільна залежність: частину водних ресурсів контролює Пакистан, а частину - Індія, тож у цьому конфлікті спостерігається певна взаємність.

"Подальше наростання з візами і так далі може, з моєї точки зору, максимально до чого привести, так це до чергових сутичок на кордоні, які періодично там відбувалися", - зауважив він.

Серйозне загострення ситуації

Водночас історик зауважив, що це вперше за останні чотири десятиліття ситуація в Кашмірі загострилася настільки серйозно.

"Треба ж сказати, що воно загострилося ще й тому, що (прем'єр-міністр Індії, - ред.) Нарендра Моді, як відомо, він сповідує такі радикально індуїстські погляди і Бгаратія джаната парті - національна партія Індії, вона зараз дуже з такими жорсткими лозунгами виступила. Чи може це перерости у відкрите протистояння? Може, якщо не вживати зараз заходів", - пояснив експерт.

ООН "паралізована"

На думку Безсмертного, міжнародні механізми безпеки - зокрема Радбез та Генасамблея ООН - сьогодні фактично паралізовані, адже навіть загибель 26 людей у Кашмірі світ сприймає як "традиційну" частину затяжного конфлікту між Індією та Пакистаном.

"Це дуже жорстоко, але так це і є. Ну, а паралізованість системи безпеки, вона не дає можливість втрутитися і вимагати від обох сторін спокою і розслідування та покарання злочинців. І тому ситуація набирає такого хвилеподібного характеру з наростаючою висотою хвилі. І тому не можу сьогодні чітко сказати, чи не доведеться до серйозного протистояння, тому що бачу як всі відсторонилися від цієї ситуації, вдали, що це їхні двосторонні відносини", - наголосив експерт.

Водночас, на думку історика, якщо конфлікт "вибухне" там, то ця хвиля почне розноситися по всій Азії.

Чи зацікавлені США, чи Китай в конфлікті