Мир будет стоять в стороне: эксперт оценил вероятность войны Индии и Пакистана

"Тема противостояния в штате Кашмир такая же глубокая, как и история взаимоотношений этих двух государств (Индии и Пакистана - ред.). Начиная с 1947 года, конфликт там то обостряется, то затихает, но он не прекращается никогда", - пояснил эксперт.
Бессмертный считает, что нынешняя ситуация между Индией и Пакистаном еще не вышла из-под контроля и пока не свидетельствует о неизбежности открытой войны. По его словам, пока стороны обменялись резкими дипломатическими заявлениями и жесткими шагами, в частности остановкой водоснабжения.
При этом, отмечает эксперт, между странами существует обоюдная зависимость: часть водных ресурсов контролирует Пакистан, а часть - Индия, поэтому в этом конфликте наблюдается определенная взаимность.
"Дальнейшее нарастание с визами и так далее может, с моей точки зрения, максимально к чему привести, так это к очередным столкновениям на границе, которые периодически там происходили", - отметил он.
Серьезное обострение ситуации
В то же время историк отметил, что это впервые за последние четыре десятилетия ситуация в Кашмире обострилась настолько серьезно.
"Надо же сказать, что оно обострилось еще и потому, что (премьер-министр Индии, - ред.) Нарендра Моди, как известно, он исповедует такие радикально индуистские взгляды и Бгаратия джаната партия - национальная партия Индии, она сейчас очень с такими жесткими лозунгами выступила. Может ли это перерасти в открытое противостояние? Может, если не принимать сейчас меры", - пояснил эксперт.
ООН "парализована"
По мнению Бессмертного, международные механизмы безопасности - в частности Совбез и Генассамблея ООН - сегодня фактически парализованы, ведь даже гибель 26 человек в Кашмире мир воспринимает как "традиционную" часть затяжного конфликта между Индией и Пакистаном.
"Это очень жестоко, но так это и есть. Ну, а парализованность системы безопасности, она не дает возможность вмешаться и потребовать от обеих сторон спокойствия и расследования и наказания преступников. И поэтому ситуация набирает такой волнообразный характер с нарастающей высотой волны. И поэтому не могу сегодня четко сказать, не придется ли к серьезному противостоянию, потому что вижу как все отстранились от этой ситуации, сделали вид, что это их двусторонние отношения", - подчеркнул эксперт.
В то же время, по мнению историка, если конфликт "взорвется" там, то эта волна начнет разноситься по всей Азии.
Заинтересованы ли США или Китай в конфликте
Отвечая на вопрос, заинтересованы ли США или Китай в обострении конфликта и могут ли его поддержать, эксперт отметил, что эти страны пока не имеют такого интереса.
"Нет, не заинтересованы. По той простой причине, что США Дональда Трампа, они как бы отстранились от союзника такого как Пакистан. А Индия в этой ситуации ищет себя, и Индия не хочет, чтобы в ситуацию вмешался Китай", - пояснил эксперт.
Бессмертный считает, что это еще один аргумент, который говорит о том, что Исламабад и Нью-Дели представлены сами себе в этой ситуации.
"Потому что каждое движение в Пекине или в Вашингтоне, или даже в Москве, оно приведет к абсолютно ложному толкованию происходящего. И с моей точки зрения, сейчас ситуация выглядит на сколько хватит смысла и в Исламабаде, и в Нью-Дели принять решение, чтобы не раскручивать маховик этого противостояния и не доводить его до войны", - подытожил он.