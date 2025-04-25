Мир будет стоять в стороне: эксперт оценил вероятность войны Индии и Пакистана

"Тема противостояния в штате Кашмир такая же глубокая, как и история взаимоотношений этих двух государств (Индии и Пакистана - ред.). Начиная с 1947 года, конфликт там то обостряется, то затихает, но он не прекращается никогда", - пояснил эксперт.

Бессмертный считает, что нынешняя ситуация между Индией и Пакистаном еще не вышла из-под контроля и пока не свидетельствует о неизбежности открытой войны. По его словам, пока стороны обменялись резкими дипломатическими заявлениями и жесткими шагами, в частности остановкой водоснабжения.

При этом, отмечает эксперт, между странами существует обоюдная зависимость: часть водных ресурсов контролирует Пакистан, а часть - Индия, поэтому в этом конфликте наблюдается определенная взаимность.

"Дальнейшее нарастание с визами и так далее может, с моей точки зрения, максимально к чему привести, так это к очередным столкновениям на границе, которые периодически там происходили", - отметил он.

Серьезное обострение ситуации

В то же время историк отметил, что это впервые за последние четыре десятилетия ситуация в Кашмире обострилась настолько серьезно.

"Надо же сказать, что оно обострилось еще и потому, что (премьер-министр Индии, - ред.) Нарендра Моди, как известно, он исповедует такие радикально индуистские взгляды и Бгаратия джаната партия - национальная партия Индии, она сейчас очень с такими жесткими лозунгами выступила. Может ли это перерасти в открытое противостояние? Может, если не принимать сейчас меры", - пояснил эксперт.

ООН "парализована"

По мнению Бессмертного, международные механизмы безопасности - в частности Совбез и Генассамблея ООН - сегодня фактически парализованы, ведь даже гибель 26 человек в Кашмире мир воспринимает как "традиционную" часть затяжного конфликта между Индией и Пакистаном.

"Это очень жестоко, но так это и есть. Ну, а парализованность системы безопасности, она не дает возможность вмешаться и потребовать от обеих сторон спокойствия и расследования и наказания преступников. И поэтому ситуация набирает такой волнообразный характер с нарастающей высотой волны. И поэтому не могу сегодня четко сказать, не придется ли к серьезному противостоянию, потому что вижу как все отстранились от этой ситуации, сделали вид, что это их двусторонние отношения", - подчеркнул эксперт.

В то же время, по мнению историка, если конфликт "взорвется" там, то эта волна начнет разноситься по всей Азии.

Заинтересованы ли США или Китай в конфликте