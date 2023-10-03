Світ для Путіна став тіснішим. У ЄС відреагували на ратифікацію Римського статуту Вірменією

Ратифікація Римського статуту Вірменією призвела до того, що світ для російського диктатора Володимира Путіна став ще тіснішим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн у Twitter.

Чиновниця привітала ратифікацію Римського статуту Вірменією, на основі якого функціонує Міжнародний кримінальний суд - раніше він видав ордер на арешт Путіна. Вона уточнила, що Вірменія приєдналася до 123 країн, "які віддані верховенству права". "Світ стає тіснішим для автократа в Кремлі", - додала фон дер Ляєн, натякаючи на Путіна. Що передувало Нагадаємо, сьогодні, 3 жовтня, парламент Вірменії ратифікував Римський статут. Таким чином, країна зобов'язалася виконувати всі рішення Міжнародного кримінального суду. Раніше МКС видав ордер на арешт Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.