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Мир для Путина стал теснее. В ЕС отреагировали на ратификацию Римского статута Арменией

Вторник 03 октября 2023 20:28
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Мир для Путина стал теснее. В ЕС отреагировали на ратификацию Римского статута Арменией Фото: Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Ратификация Римского статута Арменией привела к тому, что мир для российского диктатора Владимира Путина стал еще теснее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в Twitter.

Чиновница поприветствовала ратификацию Римского статута Арменией, на основе которого функционирует Международный уголовный суд - ранее он выдал ордер на арест Путина.

Она уточнила, что Армения присоединилась к 123 странам, "которые преданы верховенству права".

"Мир становится теснее для автократа в Кремле", - добавила фон дер Ляйен, намекая на Путина.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 3 октября, парламент Армении ратифицировал Римский статут. Таким образом, страна обязалась выполнять все решения Международного уголовного суда.

Ранее МУС выдал ордер на арест Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

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Владимир Путин Еврокомиссия Армения Международный уголовный суд Урсула фон дер Ляйен
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