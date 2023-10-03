Мир для Путина стал теснее. В ЕС отреагировали на ратификацию Римского статута Арменией
Ратификация Римского статута Арменией привела к тому, что мир для российского диктатора Владимира Путина стал еще теснее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в Twitter.
Чиновница поприветствовала ратификацию Римского статута Арменией, на основе которого функционирует Международный уголовный суд - ранее он выдал ордер на арест Путина.
Она уточнила, что Армения присоединилась к 123 странам, "которые преданы верховенству права".
"Мир становится теснее для автократа в Кремле", - добавила фон дер Ляйен, намекая на Путина.
Что предшествовало
Напомним, сегодня, 3 октября, парламент Армении ратифицировал Римский статут. Таким образом, страна обязалась выполнять все решения Международного уголовного суда.
Ранее МУС выдал ордер на арест Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.
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