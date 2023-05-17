Світ протягом наступних п'яти років може перетнути критичну межу температури

Нагадаємо, ми вже писали, що вчені занепокоєні потеплінням Світового океану, адже це може призвести до глобального потепління.

Зазначимо, що за останні 30 років температура в Європі зростала вдвічі швидше порівняно з глобальним показником.

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