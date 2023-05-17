Світ протягом наступних п'яти років може перетнути критичну межу температури

За даними Всесвітньої метеорологічної організації, зараз світ, швидше за все, вперше перевищить потепління більш як на градус Цельсія над доіндустріальним рівнем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Нагадаємо, ми вже писали, що вчені занепокоєні потеплінням Світового океану, адже це може призвести до глобального потепління.
Зазначимо, що за останні 30 років температура в Європі зростала вдвічі швидше порівняно з глобальним показником.
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