Мир в течение следующих пяти лет может пересечь критическую границу температуры

По данным Всемирной метеорологической организации, сейчас мир, скорее всего, впервые превысит потепление более чем на градус Цельсия над доиндустриальным уровнем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Напомним, мы уже писали, что ученые и обеспокоены потеплением Мирового океана, ведь это может привести к глобальному потеплению.
Отметим, что за последние 30 лет температура в Европе росла вдвое быстрее по сравнению с глобальным показателем.
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