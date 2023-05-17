Мир в течение следующих пяти лет может пересечь критическую границу температуры

Напомним, мы уже писали, что ученые и обеспокоены потеплением Мирового океана, ведь это может привести к глобальному потеплению.

Отметим, что за последние 30 лет температура в Европе росла вдвое быстрее по сравнению с глобальным показателем.

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