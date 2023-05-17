Мир в течение следующих пяти лет может пересечь критическую границу температуры
По данным Всемирной метеорологической организации, сейчас мир, скорее всего, впервые превысит потепление более чем на градус Цельсия над доиндустриальным уровнем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
В ВМО отметили, что нарушение в 1,5 градуса может быть лишь временным. Но это будет означать, что мир пересек критический климатический порог и станет сигналом о том, как быстро изменение климата ускоряется.
По мере резкого повышения температуры существует 98% вероятность того, что по крайней мере один из следующих пяти лет и пятилетний период в целом будут самыми теплыми за всю историю наблюдений.
В связи с этим в Парижском климатическом соглашении страны обязались ограничить глобальное потепление значительно ниже 2 градусов по сравнению с доиндустриальными температурами.
Ученые считают потепление на 1,5 градуса является ключевой переломной точкой, после которой вероятность экстремальных наводнений, засухи, лесных пожаров и нехватки пищи может резко возрасти.
"Этот отчет не означает, что мы навсегда превысим уровень 1,5 градуса по Цельсию, определенный Парижским соглашением, которое касается длительного потепления в течение многих лет. Однако ВМО бьет тревогу, что мы будем временно превышать уровень 1,5 градуса по Цельсию на временной основе все чаще", - заявил генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас.
Текущий самый жаркий год за всю историю наблюдений - 2016 год, который последовал за очень сильным событием Эль-Ниньо. Эль-Ниньо, как правило, повышает температуру на следующий год после своего развития, что может сделать 2024 год самым жарким годом в истории.
"Ожидается, что в ближайшие месяцы начнется потепление Эль-Ниньо, и это в сочетании с изменением климата, вызванным деятельностью человека, подтолкнет глобальные температуры к неизведанной территории. Это будет иметь далеко идущие последствия для здоровья, продовольственной безопасности, управления водными ресурсами и окружающей среды. Мы должны быть готовы", - сказал Таалас.
Напомним, мы уже писали, что ученые и обеспокоены потеплением Мирового океана, ведь это может привести к глобальному потеплению.
Отметим, что за последние 30 лет температура в Европе росла вдвое быстрее по сравнению с глобальным показателем.
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