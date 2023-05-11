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Світ постійно недооцінював українців, - представник Пентагону

Фото: у США вважають, що світ недооцінює українців (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Юрченко

Українців постійно недооцінювали у світі. Проте успіхи на полі бою показують, що Україна здатна перемогти.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів спікер Об'єднаного комітету начальників штабів США полковник Дейв Батлер.

Він оцінив можливості майбутнього українського контрнаступу, зазначивши, що такі плани повинні зберігатися у секреті.

"Що нам подобається робити в наших збройних силах, та й у будь-яких збройних силах - так це заставати ворога зненацька. І я думаю, що росіяни будуть здивовані, коли українці пустять у хід те, над чим вони працювали останні кілька місяців", - сказав Батлер.

Полковник вважає, що світ постійно недооцінював українців, проте вони доводять протилежне на полі бою.

"Щодо очікувань, я б сказав, що згоден з тим, що я бачив у публічних коментарях українців: світ постійно недооцінював українців, постійно думав, що вони не настільки спроможні, як вони це доводили знову, знову і знову. Побачимо. Час покаже", - наголосив американський військовий.

Батлер додав, що США будуть підтримувати українців, скільки буде потрібно. Прогрес у майбутньому контрнаступі не повпливає на це.

Детальніше про майбутній контрнаступ, військову допомогу Україні та західні винищувачі - читайте в інтерв'ю з високопоставленими американськими військовими Дейвом Батлером та Мартіном О'Доннеллом.

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