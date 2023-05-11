RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мир постоянно недооценивал украинцев, - представитель Пентагона

Фото: в США считают, что мир недооценивает украинцев (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Наталья Юрченко

Украинцев постоянно недооценивали в мире. Однако успехи в поле боя показывают, что Украина способна победить.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер Объединенного комитета начальников штабов США полковник Дэйв Батлер.

Он оценил возможности будущего украинского контрнаступления, отметив, что подобные планы должны храниться в секрете.

"Что нам нравится делать в наших вооруженных силах, да и в любых вооруженных силах - так это заставлять врага врасплох. И я думаю, что россияне будут удивлены, когда украинцы пустят в ход то, над чем они работали последние несколько месяцев", - сказал Батлер.

Полковник считает, что мир постоянно недооценивал украинцев, однако они доказывают противоположное на поле боя.

"Что касается ожиданий, я бы сказал, что согласен с тем, что я видел в публичных комментариях украинцев: мир постоянно недооценивал украинцев, постоянно думал, что они не настолько способны, как они это доказывали снова, снова и снова. Увидим. Время покажет" , - подчеркнул американский военный.

Батлер добавил, что США будут поддерживать украинцев, сколько потребуется. Прогресс в будущем контрнаступлении не повлияет на это.

Подробнее о предстоящем контрнаступлении, военной помощи Украине и западных истребителях - читайте в интервью с высокопоставленными американскими военными Дэйвом Батлером и Мартином О'Доннеллом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВойна в Украине