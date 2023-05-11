Мир постоянно недооценивал украинцев, - представитель Пентагона

Он оценил возможности будущего украинского контрнаступления, отметив, что подобные планы должны храниться в секрете.

"Что нам нравится делать в наших вооруженных силах, да и в любых вооруженных силах - так это заставлять врага врасплох. И я думаю, что россияне будут удивлены, когда украинцы пустят в ход то, над чем они работали последние несколько месяцев", - сказал Батлер.

Полковник считает, что мир постоянно недооценивал украинцев, однако они доказывают противоположное на поле боя.

"Что касается ожиданий, я бы сказал, что согласен с тем, что я видел в публичных комментариях украинцев: мир постоянно недооценивал украинцев, постоянно думал, что они не настолько способны, как они это доказывали снова, снова и снова. Увидим. Время покажет" , - подчеркнул американский военный.

Батлер добавил, что США будут поддерживать украинцев, сколько потребуется. Прогресс в будущем контрнаступлении не повлияет на это.

Подробнее о предстоящем контрнаступлении, военной помощи Украине и западных истребителях - читайте в интервью с высокопоставленными американскими военными Дэйвом Батлером и Мартином О'Доннеллом.

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