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Світ не лікар з великим досвідом, а Путін не пацієнт. Зеленський відхилив заклики до переговорів з РФ

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна продовжує відкидати можливість початку мирних переговорів з Росією, незважаючи на заклики деяких міжнародних партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського Financial Times.

Інтереси України та Заходу щодо проведення переговорів з Росією можуть розійтися. Так, смерті, руйнування та військові злочини Росії загартували українську громадське суспільство проти компромісів з Москвою.

Окрім того, деякі союзники побоюються, що спроба України повернути Крим може призвести до небезпечної ескалації російського диктатора Володимира Путіна, можливо, за допомогою ядерної зброї.

Так, вже лунають слабкі заклики до переговорів з Росією, проте Зеленський їх відхиляє.

"Світ - не лікар із великим досвідом, не лікар Путіна, і Путін - не пацієнт цього світу", - сказав український президент.

МЗС Британії також зазначили, що Путін може використовувати переговори для переозброєння.

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Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяВолодимир Путін