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Світ має підтримати наші пропозиції: Зеленський про вступ України до НАТО

Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Вступ України до НАТО являється одним з пріоритетів та гарантій безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента Володимира Зеленського у Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму.

За словами Зеленського, гарантія миру в Україні являється одним з 10 пріоритетів при вступі в НАТО. Він також зауважив, що Росія робить все можливе для того, щоб шлях України до НАТО був тяжким.

"Ми розуміємо, що поки ми не в НАТО. І, на жаль, Росія також це розуміє, бореться з цим, щоб не дай Боже цей шлях був коротким. Але я усвідомлюю, що ми на цьому шляху, НАТО - це найкращі гарантії безпеки для України", - сказав президент.

Він заявив, що Україна вже запропонувала гарантії безпеки, однак весь цивілізований світ має їх підтримати.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами прем'єр-міністра Фінляндії Санни Марін, Росія б не напала, якби Україна була в НАТО. Саме тому Фінляндія та Швеція вирішили вступити до Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський також заявив, що Україні для перемоги над РФ потрібні танки, санкції та спецтрибунал.

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