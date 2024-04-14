Світ має все необхідне, щоб зупиняти "Шахеди" і ракети, потрібне тільки рішення, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що для допомоги Україні у війні у партнерів у всьому світі є все. Достатньо лише ухвалити відповідне рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

"Світ має все необхідне, щоб зупиняти будь-які ракети, "шахеди" та інші засоби терору. Світ потребує лише рішень, які можуть повернути справжню, надійну безпеку", - написав він.

За його словами, Україна може зупинити російський терор, може убезпечити своє життя, життя всієї Європи та інших регіонів світу від розповзання зла.

"Саме для цього ми потребуємо підтримки наших партнерів, і кожен день затримок із допомогою - це нові зруйновані будинки, це додаткові знищені життя. Дякую всім у світі, хто справді допомагає захищатися від терору. Дякую кожному й кожній, хто робить усе, щоб зло не брало гору", - резюмував він.

Обстріл України

Вночі 14 квітня росіяни атакували дронами Харківську область. У Харкові було чутно вибухи. Захисники просили мешканців залишатися у укриттях.

Війська РФ вночі атакували Україну керованими ракетами С-300/С-400 та "Шахедами". Сили ППО знищили всі 10 ударних дронів. Щодо ракет, то окупанти запустили чотири керовані С-300/С-400 із захопленої частини Донецької області. За даними Міненерго РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у Харківській області.