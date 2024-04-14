У мира есть все необходимое, чтобы останавливать "Шахеды" и ракеты, нужно только решение, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что для помощи Украине в войне у партнеров по всему миру, есть все. Достаточно только принять соответствующее решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

"У мира есть все необходимое, чтобы останавливать любые ракеты, "шахеды" и другие средства террора. Мир нуждается только в решениях, которые могут вернуть настоящую, надежную безопасность", - написал он.

По его словам, Украина может остановить российский террор, обезопасить свою жизнь, жизнь всей Европы и других регионов мира от расползания зла.

"Именно для этого мы нуждаемся в поддержке наших партнеров, и каждый день задержек с помощью - это новые разрушенные дома, это дополнительные уничтоженные жизни. Спасибо всем в мире, кто действительно помогает защищаться от террора. Спасибо каждому и каждой, кто делает все, чтобы зло не одерживало верх", - резюмировал он.

Обстрел Украины

Ночью 14 апреля россияне атаковали дронами Харьковскую область. В Харькове были слышны взрывы. Защитники просили жителей оставаться в укрытиях.

Войска РФ ночью атаковали Украину управляемыми ракетами С-300 / С-400 и "Шахедами". Силы ПВО уничтожили все 10 ударных дронов. Что касается ракет, то оккупанты запустили четыре управляемые С-300/С-400 из захваченной части Донецкой области. По данным Минэнерго РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в Харьковской области.