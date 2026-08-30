Світ ігнорує нові погрози США та продовжує торгівлю з Іраном, - Bloomberg

Що пішло не так із планом США

Як зазначає видання, міністр фінансів США Скотт Бессент оголосив про початок жорсткого економічного тиску на Тегеран для припинення війни, порівнявши цей план з історичною висадкою в Нормандії у 1944 році.

Проте ключові гравці регіону фактично проігнорували попередження Вашингтона:

Відділення іранських банків, зокрема Bank Melli, в Об'єднаних Арабських Еміратах продовжують працювати у звичному режимі.

Комерційні рейси між Іраном, Туреччиною, ОАЕ, Азербайджаном, Росією та Китаєм виконуються без змін.

Пакистан заявив, що не зобов'язаний виконувати односторонні обмеження США, і продовжує сухопутну торгівлю.

Наприкінці тижня США оголосили про плани запровадити обмеження проти філій єгипетського Banque Misr в ОАЕ, проте аналітики вважають такі кроки занадто слабкими.

"Оскільки війна перевищує шестимісячну позначку, публічні дії, вжиті Міністерством фінансів цього тижня, не відповідають ажіотажу", - сказав колишній чиновник Міністерства фінансів США Алекс Зерден.

Китай як головна перешкода

Головною дилемою для адміністрації США залишається позиція Пекіна.

Будь-яка ефективна санкційна кампанія має вдарити по Китаю, який наразі купує 90% іранської нафти. Однак Пекін уже зробив Вашингтону зухвале попередження і не збирається відступати від торгівлі з Тегераном.

Спроба натиснути на китайські фінансові установи загрожує потужними відповідними заходами та ризикує підірвати усю світову фінансову систему.

"Не можна розв’язати змістовну економічну війну проти Ірану, ігноруючи при цьому єдину країну, яка поглинає 90% його експорту нафти", - наголосив генеральний директор платформи даних China Beige Book Ліланд Міллер.

Експерти переконані, що спроба нокаутувати Іран односторонніми обмеженнями не дасть результату.

"Ідея про те, що Іран можна нокаутувати таким чином, є абсурдною - це не зрушить справу з місця. Занадто багато учасників, і це занадто винагороджує залучених людей", - зазначив головний радник DBM Consulting Стівен Феллон.