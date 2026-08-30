Мир игнорирует новые угрозы США и продолжает торговлю с Ираном, - Bloomberg

Страны-партнеры Ирана массово игнорируют угрозы США по поводу новых жестких санкций. Попытка Вашингтона устроить "экономическое наступление" оказалась малоэффективна из-за позиции Китая и нежелания союзников разрывать торговые связи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Министр финансов США Скотт Бессент объявил о начале жесткого экономического давления на Тегеран для прекращения войны, сравнив этот план с исторической высадкой в Нормандии в 1944 году.
Однако ключевые игроки региона фактически проигнорировали предупреждение Вашингтона:
В конце недели США объявили о планах ввести ограничения против филиалов египетского Banque Misr в ОАЭ, однако аналитики считают такие шаги слишком слабыми.
"Поскольку война превышает шестимесячную отметку, публичные действия, предпринятые Министерством финансов на этой неделе, не соответствуют ажиотажу", - сказал бывший чиновник Министерства финансов США Алекс Зерден.
Главной дилеммой для администрации США остается позиция Пекина.
Любая эффективная санкционная кампания должна ударить по Китаю, покупающему сейчас 90% иранской нефти. Однако Пекин уже сделал Вашингтону дерзкое предупреждение и не собирается отступать от торговли с Тегераном.
Попытка надавить на китайские финансовые учреждения чревата мощными ответными мерами и рискует взорвать всю мировую финансовую систему.
"Нельзя разрешить содержательную экономическую войну против Ирана, игнорируя при этом единую страну, которая поглощает 90% его экспорта нефти", - подчеркнул генеральный директор платформы данных China Beige Book Лиланд Миллер.
Эксперты убеждены, что попытка нокаутировать Иран односторонними ограничениями не даст результата.
"Идея о том, что Иран можно нокаутировать таким образом, абсурдна - это не сдвинет дело с места. Слишком много участников, и это слишком вознаграждает привлеченных людей", - отметил главный советник DBM Consulting Стивен Феллон.
Напомним, в конце недели США объявили о намерении ввести санкции против филиалов египетского банка Banque Misr в ОАЭ.
Американская сторона рассматривает это финансовое учреждение как многолетнего посредника иранского режима, в связи с чем ему планируют ограничить доступ к корреспондентским отношениям с банками США.
Кроме того, глава Министерства финансов США Скотт Бессент еще в середине августа анонсировал беспрецедентные меры и экономическое наступление против Тегерана, сравнивая запланированную операцию с исторической высадкой в Нормандии.