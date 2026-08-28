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США ввели санкції проти "тіньового банку" Ірану з ОАЕ

19:42 28.08.2026 Пт
2 хв
Нові обмеження ударили по фінансових посередниках Ірану
aimg Олена Бджола
США ввели санкції проти "тіньового банку" Ірану з ОАЕ Фото: США запровадили санкції проти Banque Misr UAЕ (Getty Images)
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Банку Banque Misr UAE обмежено доступ до кореспондентських відносин з фінансовими установами США. Це багаторічний партнер іранського режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства фінансів США.

США ввели санкції проти банку з ОАЕ

Вашингтон звинувачує цю фінансову установу у сприянні Ірану в обході санкцій.

Банк відігравав важливу роль у забезпеченні доступу іранських тіньових фінансових мереж до міжнародної банківської системи, йдеться у заяві.

З початку 2024 року до середини 2026 року через Banque Misr UAE пройшло близько 1,8 мільярдів доларів для понад сотні компаній, які можуть бути пов’язані з такими мережами.

"Ми попередили, що ті, хто сприяє Ірану, не можуть і далі користуватися доступом до долара США та світової фінансової системи. Banque Misr UAE вирішив дізнатися про це на власному гіркому досвіді", - заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Інші санкції

Крім того, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США ввело санкції проти Рези Мохаммада Таїді. Це керівник дубайського відділення Bank Melli.

OFAC також ввело санкції проти гонконгської підставної компанії. Вона допомагала відмивати кошти для іранської біржі, що перебуває під санкціями.

Banque Misr UAE: що відомо

За оцінками Міністерства фінансів, між січнем 2024 року та червнем 2026 року Banque Misr UAE обробив приблизно 1,8 мільярда доларів для 103 компаній, які потенційно є частиною іранських тіньових банківських мереж.

Раніше РБК-Україна писало, що 24 серпня стартувала нова американська операція для ослаблення іранського режиму та його союзників. Вона отримала назву "Економічний вигнанець".

Також повідомлялося, що нові санкції США проти Ірану поєднають економічну ізоляцію та тривалу блокаду в Ормузькій протоці.

Крім того, Трамп применшує значення і дипломатії, і військових дій, натомість покладаючись на економічний тиск проти Ірану: збереження санкцій та морську блокаду іранських портів.

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