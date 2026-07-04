Весь світ чекає від України лише одного - що ми переможемо російську сволоту, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що весь світ чекає від України лише одного - перемоги над Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
Під час зустрічі з українськими воїнами Зеленський зазначив, що зараз кожен бачить, що Україна відібрала ініціативу Росію і повертає війну туди, звідки вона прийшла.
Він наголосив, що це складно, але саме це необхідно, щоб росіяни відчули, що вони роблять і що агресивна війна завжди має наслідки.
Також президент додав, що Україна зі значно меншими засобами і ресурсами здобула більш відчутні результати, і за захист свого - світ поважає українців, а також чекає перемоги.
"Маючи менше засобів, маючи менше ресурсу, українці здобули більше відчутних і гордих результатів, і головне - по праву можуть з собою пишатися цілком справедливо, бо захищають своє, українців за це поважає весь світ. І кожне чисте серце у світі чекає від України тільки одного - що ми здолаємо цю російську сволоту. І це буде", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, під час цього ж виступу президент України заявив, що Росія втратила Чорне море. Він наголосив, що звільнення острова Зміїний та успішні операції українських воїнів у Криму свідчать про те, що Чорне та Азовське моря не стануть місцем спокою для РФ.
Крім того, на зустрічі з військовими на одному з кадрів було помічено схему з Чорноморським флотом РФ. Зокрема, на схемі видно, скільки російських кораблів знищила Україна.
Також ми писали, що в червні Зеленський заявив, що понад половина громадян Росії хочуть, щоб війна проти України завершилася. Він підкреслив, що росіяни бачать, що Росія не перемагає на полі бою.