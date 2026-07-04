Весь світ чекає від України лише одного - що ми переможемо російську сволоту, - Зеленський

Під час зустрічі з українськими воїнами Зеленський зазначив, що зараз кожен бачить, що Україна відібрала ініціативу Росію і повертає війну туди, звідки вона прийшла.

Він наголосив, що це складно, але саме це необхідно, щоб росіяни відчули, що вони роблять і що агресивна війна завжди має наслідки.

Також президент додав, що Україна зі значно меншими засобами і ресурсами здобула більш відчутні результати, і за захист свого - світ поважає українців, а також чекає перемоги.

"Маючи менше засобів, маючи менше ресурсу, українці здобули більше відчутних і гордих результатів, і головне - по праву можуть з собою пишатися цілком справедливо, бо захищають своє, українців за це поважає весь світ. І кожне чисте серце у світі чекає від України тільки одного - що ми здолаємо цю російську сволоту. І це буде", - сказав Зеленський.