Весь мир ждет от Украины только одного - что мы победим российскую сволочь, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что весь мир ждет от Украины только одного - победы над Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
В ходе встречи с украинскими воинами Зеленский отметил, что сейчас каждый видит, что Украина отобрала инициативу Россию и возвращает войну туда, откуда она пришла.
Он подчеркнул, что это сложно, но именно это необходимо, чтобы россияне почувствовали, что они делают и что у агрессивной войны всегда есть последствия.
Также президент добавил, что Украина с гораздо меньшими средствами и ресурсами получила более ощутимые результаты, и за защиту своего - мир уважает украинцев, а также ждет победы.
"Имея меньше средств, имея меньше ресурса, украинцы получили больше ощутимых и гордых результатов, и главное - по праву могут с собой гордиться вполне справедливо, потому что защищают свое, украинцев за это уважает весь мир. И каждое чистое сердце в мире ждет от Украины только одного - что мы одолим эту российскую сволочь. И это будет", - сказал Зеленский.
Напомним, на этом же выступлении президент Украины заявил, что Россия проиграла Черное море. Он подчеркнул, что освобождение острова Змеиный и успешные операции украинских воинов в Крыму показывают, что Черное и Азовское моря не станут местом покоя для РФ.
Кроме того, на встрече с военными на одном из кадров была замечена схема с Черноморским флотом РФ. В частности, по схеме видно, сколько российских кораблей уничтожила Украина.
Также мы писали, что в июне Зеленский заявил, что более половины граждан России хотят, чтобы война против Украины завершилась. Он подчеркнул, что россияне видят, что Россия не побеждает на поле боя.