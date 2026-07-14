Свириденко йде з посади: документи на звільнення вже в Раді

Так, комітет ВР підтримав сьогодні заяву про відставку Свириденко з посади прем'єр-міністра України.

Водночас нардеп Качура опублікував проєкт постанови ВР про звільнення Свириденко з посади.

Постанову мають розглянути вже сьогодні на засіданні ВР.

Фото: постанова про звільнення Свириденко (telegram.me/kachuratut)

Звільнення Свириденко

У неділю, 12 липня, президент Володимир Зеленський провів зустріч із Свириденко. Після наради Зеленский повідомив про рішення оновити Кабмін, а для Свириденко запропонував нову посаду.

Про звільнення пізніше повідомила і сама Свириденко, зазначивши, що готова працювати далі на новій посаді.

Про яку саме нову посаду офіційно не повідомляється. Втім, за версією деяких нардепів, Свириденко стане новим послом України в США.

Наразі відомо, що з відставкою Свириденко Кабмін чекає певне перезавантаження. Новим очільником уряду ймовірно стане Сергій Корецький з "Нафтогазу". З ним Зеленський також зустрічався у неділю.

Про те хто саме втратить посади наразі офіційно не повідомлялося. Втім, за даними джерел РБК-Україна, з Кабміну можуть піти Олексій Кулеба, Оксен Лісовий, Наталія Калмикова.

Наразі також не відомо, чи будуть змінювати міністра оборони Михайла Федорова. За деякими даними, на його місце можуть розглядати очільника МВС Ігоря Клименка.

Про те, яким може бути оновлений Кабмін Корецького читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.