Свириденко: уряд і РНБО готують річний мораторій на перевірки бізнесу

Свириденко поінформувала, що за результатами зустрічей на наступний тиждень готуються: мораторій на перевірки бізнесу, власне виробництво зброї та відбудова.

Детальніше про кожне з рішень нижче.

Мораторій на перевірки бізнесу

За словами прем'єра, уряд разом із силовими структурами та координацією РБНО готує рішення, яке дасть бізнесу більше свободи. Зокрема, планується річний мораторій на перевірки.

"Це питання вже обговорене з президентом Володимиром Зеленським - його доручення чітке: дати більше свободи внутрішнім економічним силам. Це означає також продовження детінізації економіки, забезпечення рівних умов, які вигідні білому бізнесу", - пише очільниця уряду.

Крім того, вже розпочато аудит кримінальних справ проти бізнесу. Пріоритет полягає в тому, щоб закрити безпідставні провадження, які блокують підприємницьку діяльність.

"Нові справи санкціонуватимуть лише генпрокурор або керівники обласного та районного рівня", - йдеться у повідомленні.

Паралельно будуть обмежені перевірки податкової та митниці. Крім того, буде посилено контроль за законністю слідчих дій.

"Перевірки будуть лише у секторах із високим ризиком, а добросовісні підприємства отримають захист. Ми готові ініціювати зміни до законів для кращого захисту бізнесу, реформування нагляду і справедливого використання конфіскованих активів РФ", - повідомила Свириденко.

Власне виробництво зброї

Як поінформувала прем'єр-міністр, наступного тижня уряд планує запустити гранти на виробництво боєприпасів і вибухових речовин.

"Це - підтримка оборонної промисловості та локалізація критичних виробництв. Деталі вже після рішення уряду. Проєкт координують Михайло Федоров і Денис Шмигаль", - пише глава Кабміну.

Відбудова інфраструктури

Свириденко поінформувала, що уряд також запускає експериментальний проєкт "Проектуй і будуй". Він дозволить швидше будувати чи відновлювати житло, лікарні, школи та іншу інфраструктуру.

Також вона написала, що відтепер змінюється сам підхід до будівництва. Зокрема, держава проводить тендери не на проєктування, а на повну реалізацію об'єкта - "під ключ".

Прем'єр-міністр підкреслила, що це європейська практика, відома як Design-build, і такий підхід давно застосовується у ЄС як ефективний механізм.

"Підрядник братиме на себе відповідальність і за розробку проєктної документації, і за виконання будівельних робіт. Проєкт триватиме 2 роки - на контролі в Олексія Кулеби та його команди, а також Агентства відновлення", - резюмувала Свириденко.