Свириденко: уряд і РНБО готують річний мораторій на перевірки бізнесу

Новий прем'єр-міністр України Юлія Свириденко провела перше засідання уряду і зустрічі з ключовими міністрами. Наразі вже сформовано перші пріоритети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост очільниці уряду у Facebook.
Свириденко поінформувала, що за результатами зустрічей на наступний тиждень готуються: мораторій на перевірки бізнесу, власне виробництво зброї та відбудова.
Детальніше про кожне з рішень нижче.
За словами прем'єра, уряд разом із силовими структурами та координацією РБНО готує рішення, яке дасть бізнесу більше свободи. Зокрема, планується річний мораторій на перевірки.
"Це питання вже обговорене з президентом Володимиром Зеленським - його доручення чітке: дати більше свободи внутрішнім економічним силам. Це означає також продовження детінізації економіки, забезпечення рівних умов, які вигідні білому бізнесу", - пише очільниця уряду.
Крім того, вже розпочато аудит кримінальних справ проти бізнесу. Пріоритет полягає в тому, щоб закрити безпідставні провадження, які блокують підприємницьку діяльність.
"Нові справи санкціонуватимуть лише генпрокурор або керівники обласного та районного рівня", - йдеться у повідомленні.
Паралельно будуть обмежені перевірки податкової та митниці. Крім того, буде посилено контроль за законністю слідчих дій.
"Перевірки будуть лише у секторах із високим ризиком, а добросовісні підприємства отримають захист. Ми готові ініціювати зміни до законів для кращого захисту бізнесу, реформування нагляду і справедливого використання конфіскованих активів РФ", - повідомила Свириденко.
Як поінформувала прем'єр-міністр, наступного тижня уряд планує запустити гранти на виробництво боєприпасів і вибухових речовин.
"Це - підтримка оборонної промисловості та локалізація критичних виробництв. Деталі вже після рішення уряду. Проєкт координують Михайло Федоров і Денис Шмигаль", - пише глава Кабміну.
Свириденко поінформувала, що уряд також запускає експериментальний проєкт "Проектуй і будуй". Він дозволить швидше будувати чи відновлювати житло, лікарні, школи та іншу інфраструктуру.
Також вона написала, що відтепер змінюється сам підхід до будівництва. Зокрема, держава проводить тендери не на проєктування, а на повну реалізацію об'єкта - "під ключ".
Прем'єр-міністр підкреслила, що це європейська практика, відома як Design-build, і такий підхід давно застосовується у ЄС як ефективний механізм.
"Підрядник братиме на себе відповідальність і за розробку проєктної документації, і за виконання будівельних робіт. Проєкт триватиме 2 роки - на контролі в Олексія Кулеби та його команди, а також Агентства відновлення", - резюмувала Свириденко.
Нагадаємо, Верховна Рада у четвер, 17 липня, затвердила оновлений склад уряду України під керівництвом прем'єр-міністра Юлії Свириденко.
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