Свириденко: правительство и СНБО готовят годовой мораторий на проверки бизнеса

Свириденко сообщила, что по результатам встреч на следующую неделю готовятся: мораторий на проверки бизнеса, собственное производство оружия и восстановление.

Подробнее о каждом из решений ниже.

Мораторий на проверки бизнеса

По словам премьера, правительство вместе с силовыми структурами и координацией РБНО готовит решение, которое даст бизнесу больше свободы. В частности, планируется годовой мораторий на проверки.

"Этот вопрос уже обсужден с президентом Владимиром Зеленским - его поручение четкое: дать больше свободы внутренним экономическим силам. Это означает также продолжение детенизации экономики, обеспечение равных условий, которые выгодны белому бизнесу", - пишет глава правительства.

Кроме того, уже начат аудит уголовных дел против бизнеса. Приоритет заключается в том, чтобы закрыть безосновательные производства, которые блокируют предпринимательскую деятельность.

"Новые дела будут санкционировать только генпрокурор или руководители областного и районного уровня", - говорится в сообщении.

Параллельно будут ограничены проверки налоговой и таможни. Кроме того, будет усилен контроль за законностью следственных действий.

"Проверки будут только в секторах с высоким риском, а добросовестные предприятия получат защиту. Мы готовы инициировать изменения в законы для лучшей защиты бизнеса, реформирования надзора и справедливого использования конфискованных активов РФ", - сообщила Свириденко.

Собственное производство оружия

Как проинформировала премьер-министр, на следующей неделе правительство планирует запустить гранты на производство боеприпасов и взрывчатых веществ.

"Это - поддержка оборонной промышленности и локализация критических производств. Детали уже после решения правительства. Проект координируют Михаил Федоров и Денис Шмыгаль", - пишет глава Кабмина.

Восстановление инфраструктуры

Свириденко сообщила, что правительство также запускает экспериментальный проект "Проектируй и строй". Он позволит быстрее строить или восстанавливать жилье, больницы, школы и другую инфраструктуру.

Также она написала, что отныне меняется сам подход к строительству. В частности, государство проводит тендеры не на проектирование, а на полную реализацию объекта - "под ключ".

Премьер-министр подчеркнула, что это европейская практика, известная как Design-build, и такой подход давно применяется в ЕС как эффективный механизм.

"Подрядчик будет брать на себя ответственность и за разработку проектной документации, и за выполнение строительных работ. Проект продлится 2 года - на контроле у Алексея Кулебы и его команды, а также Агентства восстановления", - резюмировала Свириденко.