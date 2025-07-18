Свириденко про санкції проти РФ: наступний крок мають зробити США

Чиновниця наголосила, що поки триває війна, має бути посилення обмежень проти Росії з боку Євросоюзу та США, а також синхронізація санкційних пакетів.

За словами Свириденко, Україна очікувала, що Євросоюз все ж таки ухвалить 18-й пакет санкцій, незважаючи на вето Словаччини. У Києві вдячні союзникам за такий крок.

"Наступний крок для нас дуже важливий - це санкції з боку США, це буде суттєвий, вагомий фактор щодо обмеження здатності Росії продовжувати війну. Але ми розуміємо, що 18-м пакетом це не може обмежитися", - додала глава уряду.

До слова, раніше президент США Дональд Трамп погрожував запровадити проти Росії вторинні тарифи, якщо Москва за 50 днів не укладе з Україною мирну угоду.