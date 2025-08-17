UA

Свириденко розповіла, коли представить план дій уряду

Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Уряд у понеділок, 18 серпня, представить свій план дій. Це комплексна програма з конкретними заходами та цілями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єрка Юлію Свириденко в Telegram.

"Наші пріоритети незмінні: зміцнення сил оборони, розвиток виробництва зброї, соціальна підтримка та програми для ветеранів, допомога прифронтовим регіонам і ВПО, стабільна економічна політика, відновлення та енергетична безпека", - зазначила вона.

Перший місяць роботи Кабміну

Також Свириденко відзвітувала про результати після першого місяця роботи нового Кабінету міністрів. Серед них:

  • мораторій на перевірки бізнесу правоохоронцями. Розпочали повне перезавантаження БЕБ, митниці та АРМА.;
  • розширили програму медоглядів для звільнених захисників - тепер вони одразу отримують і лікування, і допомогу з документами;
  • пакет підтримки прифронтових регіонів, програма охопить 238 громад у 10 областях - це 6,6 млн українців;
  • субсидії для аграріїв, розширили гранти на сади й теплиці у прифронтових регіонах;
  • безкоштовне харчування у школах для 1-11 класів на прифронтових, кошти на укриття у дитсадках, школах і закладах культури;
  • робота з міжнародними партнерами: наприкінці серпня до України прибуде місія МВФ. Співпраця з ЄС, який надав понад 3 млрд євро;
  • запуск цифрових сервісів - від "Дія.Картки" до грантів для бізнесу, що постраждав від обстрілів.

 

Зміна Кабміну

Нагадаємо, 17 липня парламент призначив нового прем'єр-міністра. Посаду отримала Юлія Свириденко, яка до цього була міністром економіки. Більше про Юлію Свириденко - у матеріалі РБК-Україна.

До Свириденко очільником уряду був Денис Шмигаль. Його призначили на посаду міністра оборони.

Крім того, Верховна Рада призначила й низку інших міністрів - економіки, енергетики, соціальної політики, юстиції та євроінтеграції.

Юлія Свириденко