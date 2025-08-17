Свириденко розповіла, коли представить план дій уряду

Уряд у понеділок, 18 серпня, представить свій план дій. Це комплексна програма з конкретними заходами та цілями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єрка Юлію Свириденко в Telegram.
"Наші пріоритети незмінні: зміцнення сил оборони, розвиток виробництва зброї, соціальна підтримка та програми для ветеранів, допомога прифронтовим регіонам і ВПО, стабільна економічна політика, відновлення та енергетична безпека", - зазначила вона.
Також Свириденко відзвітувала про результати після першого місяця роботи нового Кабінету міністрів. Серед них:
Нагадаємо, 17 липня парламент призначив нового прем'єр-міністра. Посаду отримала Юлія Свириденко, яка до цього була міністром економіки. Більше про Юлію Свириденко - у матеріалі РБК-Україна.
До Свириденко очільником уряду був Денис Шмигаль. Його призначили на посаду міністра оборони.
Крім того, Верховна Рада призначила й низку інших міністрів - економіки, енергетики, соціальної політики, юстиції та євроінтеграції.