Свириденко рассказала, когда представит план действий правительства

"Наши приоритеты неизменны: укрепление сил обороны, развитие производства оружия, социальная поддержка и программы для ветеранов, помощь прифронтовым регионам и ВПЛ, стабильная экономическая политика, восстановление и энергетическая безопасность", - отметила она.

Первый месяц работы Кабмина

Также Свириденко отчиталась о результатах после первого месяца работы нового Кабинета министров. Среди них: