RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Свириденко рассказала, когда представит план действий правительства

Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Правительство в понедельник, 18 августа, представит свой план действий. Это комплексная программа с конкретными мероприятиями и целями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьера Юлию Свириденко в Telegram.

"Наши приоритеты неизменны: укрепление сил обороны, развитие производства оружия, социальная поддержка и программы для ветеранов, помощь прифронтовым регионам и ВПЛ, стабильная экономическая политика, восстановление и энергетическая безопасность", - отметила она.

Первый месяц работы Кабмина

Также Свириденко отчиталась о результатах после первого месяца работы нового Кабинета министров. Среди них:

  • мораторий на проверки бизнеса правоохранителями. Начали полную перезагрузку БЭБ, таможни и АРМА;
  • расширили программу медосмотров для освобожденных защитников - теперь они сразу получают и лечение, и помощь с документами;
  • пакет поддержки прифронтовых регионов, программа охватит 238 общин в 10 областях - это 6,6 млн украинцев;
  • субсидии для аграриев, расширили гранты на сады и теплицы в прифронтовых регионах;
  • бесплатное питание в школах для 1-11 классов на прифронтовых, средства на укрытие в детсадах, школах и учреждениях культуры;
  • работа с международными партнерами: в конце августа в Украину прибудет миссия МВФ. Сотрудничество с ЕС, который предоставил более 3 млрд евро;
  • запуск цифровых сервисов - от "Дія.Картки" до грантов для бизнеса, пострадавшего от обстрелов.

 

 

Смена Кабмина

Напомним, 17 июля парламент назначил нового премьер-министра. Должность получила Юлия Свириденко, которая до этого была министром экономики. Больше о Юлии Свириденко - в материале РБК-Украина.

До Свириденко главой правительства был Денис Шмыгаль. Его назначили на должность министра обороны.

Кроме того, Верховная Рада назначила и ряд других министров - экономики, энергетики, социальной политики, юстиции и евроинтеграции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Юлия Свириденко