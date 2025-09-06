UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Свириденко озвучила ключове питання переговорів зі Словаччиною для наступної зустрічі

Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко (t.me/svyrydenkoy)
Автор: Наталія Кава

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко зустрілась зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо. Вона також анонсувала наступні переговори між українською та словацькою сторонами, які відбудуться у Словаччині.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Свириденко написала у Telegram.

Під час зустрічі в Ужгороді сторони обговорили стан реалізації ключових інфраструктурних та енергетичних проектів. Зокрема, відкриття вузькоколійної залізничної ділянки між Ужгородом та Чопом.

"Це перша євроколія, збудована в Україні, яка відкриває можливості для розвитку пасажирських сполучень з низкою європейських столиць", - зауважила Свириденко.

Вона також розповіла, що було домовлено працювати над змістовним наповненням чергового раунду спільних консультацій урядів України та Словаччини, які найближчим часом відбудуться в Словаччині.

"Я подякувала уряду Словаччини за непохитну підтримку євроінтеграційних прагнень України та необхідності якомога швидшого відкриття переговорних кластерів з ЄС одночасно для України та Молдови", - підкреслила вона.

 

Зустріч Зеленського і Фіцо

Нагадаємо, вчора в Ужгороді відбулась зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єра Словаччини Роберта Фіцо. Вони обговорили питання енергетичної інфраструктури, зокрема й українські атаки на нафтопровід "Дружба".

При цьому після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним цього тижня Фіцо заінтригував, що в нього для Зеленського є послання і висновки.

До речі, більш детально про удари України по інфраструктурі нафтопроводу "Дружба" можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Роберт ФіцоЮлія Свириденко