Свириденко озвучила ключове питання переговорів зі Словаччиною для наступної зустрічі

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко зустрілась зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо. Вона також анонсувала наступні переговори між українською та словацькою сторонами, які відбудуться у Словаччині.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Свириденко написала у Telegram.
Під час зустрічі в Ужгороді сторони обговорили стан реалізації ключових інфраструктурних та енергетичних проектів. Зокрема, відкриття вузькоколійної залізничної ділянки між Ужгородом та Чопом.
"Це перша євроколія, збудована в Україні, яка відкриває можливості для розвитку пасажирських сполучень з низкою європейських столиць", - зауважила Свириденко.
Вона також розповіла, що було домовлено працювати над змістовним наповненням чергового раунду спільних консультацій урядів України та Словаччини, які найближчим часом відбудуться в Словаччині.
"Я подякувала уряду Словаччини за непохитну підтримку євроінтеграційних прагнень України та необхідності якомога швидшого відкриття переговорних кластерів з ЄС одночасно для України та Молдови", - підкреслила вона.
Нагадаємо, вчора в Ужгороді відбулась зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єра Словаччини Роберта Фіцо. Вони обговорили питання енергетичної інфраструктури, зокрема й українські атаки на нафтопровід "Дружба".
При цьому після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним цього тижня Фіцо заінтригував, що в нього для Зеленського є послання і висновки.
