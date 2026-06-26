Свириденко назвала розмір другого траншу для України з кредиту на 90 млрд євро

Вона зазначила, що розмір другого траншу для України становитиме 690 млн доларів.

Свириденко також розповіла про результати зустрічі з першим заступником директора-розпорядника МВФ Деном Кацом.

"Під час зустрічі узгодили наступні етапи співпраці. Спільне завдання - використати збережену макрофінансову стабільність у країні як основу для залучення приватних інвестицій, розвитку бізнесу та масштабної відбудови України", - повідомила прем'єр.

Нагадаємо, 25 червня Україна отримала перший транш у розмірі 3,2 млрд євро в межах кредитної програми Європейського Союзу на 90 млрд євро.

Кредитна програма розрахована на підтримку України у 2026-2027 роках. Із загальної суми 30 млрд євро передбачено на макрофінансову допомогу, ще 60 млрд євро - на посилення оборонних спроможностей держави.

Для отримання коштів Київ має надати Єврокомісії оцінку своїх оборонних потреб. Пріоритет надаватиметься закупівлі озброєння європейського виробництва, хоча в окремих випадках профінансують і придбання зброї, виготовленої за межами ЄС.