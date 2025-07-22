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Свириденко про корупцію в Україні: надмірно роздута проблема

Україна, Вівторок 22 липня 2025 11:20
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Свириденко про корупцію в Україні: надмірно роздута проблема Фото: Юлія Свириденко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Проблема корупції в Україні надмірно роздувається всередині українського суспільства та окремих соціальних груп.

Про це заявила новий прем'єр-міністр Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю Bloomberg.

Вона послалася на опитування, згідно з якими, хоча переважна більшість українців вважають корупцію широко розповсюдженою, набагато менше людей справді стикалися з нею на практиці.

"Якщо бути відвертою, всередині українського суспільства та окремих соціальних груп ця проблема перебільшується і надмірно роздувається", - сказала прем'єр-міністр.

Водночас, за її словами, зовнішні спостерігачі "оцінюють Україну за іншими критеріями".

Вона також захистила рішення уряду відхилити кандидатуру на пост глави Бюро економічної безпеки, незважаючи на те, що цього вимагали МВФ і Європейська комісія, а кандидата було затверджено конкурсною комісією.

Кабінет міністрів, за її словами, "діяв відповідно до встановлених процедур: ми отримали кандидатуру від конкурсної комісії, проголосували колегіально і відправили рішення назад до комісії".

Опитування українців про корупцію

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, українці вважають корупцію другою найсерйознішою проблемою після війни (92%). Але за останній рік лише 15% українців мали власний корупційний досвід.

Найчастіше українці дають хабарі в школах і під час отримання медичних послуг. Соціологи не уточнюють, скільки українців перетиналися з міністрами.

При цьому українці здебільшого вважають справедливим покарання для чиновників у 10 років реального терміну з конфіскацією майна.

Учасники фінансового ринку ставлять ризики діяльності правоохоронних органів і судової системи на четверте місце серед загроз.

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