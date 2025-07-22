Свириденко про корупцію в Україні: надмірно роздута проблема

Проблема корупції в Україні надмірно роздувається всередині українського суспільства та окремих соціальних груп.

Про це заявила новий прем'єр-міністр Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю Bloomberg.

Вона послалася на опитування, згідно з якими, хоча переважна більшість українців вважають корупцію широко розповсюдженою, набагато менше людей справді стикалися з нею на практиці.

"Якщо бути відвертою, всередині українського суспільства та окремих соціальних груп ця проблема перебільшується і надмірно роздувається", - сказала прем'єр-міністр.

Водночас, за її словами, зовнішні спостерігачі "оцінюють Україну за іншими критеріями".

Вона також захистила рішення уряду відхилити кандидатуру на пост глави Бюро економічної безпеки, незважаючи на те, що цього вимагали МВФ і Європейська комісія, а кандидата було затверджено конкурсною комісією.

Кабінет міністрів, за її словами, "діяв відповідно до встановлених процедур: ми отримали кандидатуру від конкурсної комісії, проголосували колегіально і відправили рішення назад до комісії".