Війна та кіберзагрози: банкіри назвали найбільші ризики для фінансового сектору України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Опитування про системні ризики " НБУ за травень 2025 року.

Війна з Росією і далі залишається основним джерелом системних ризиків у фінансовому секторі. Ризик шахрайства та кібернетичних загроз помітно підвищився з листопада 2024 року (+ 4 позиції) та посів друге місце серед найбільших загроз.

Три опитування поспіль ризики якості людського капіталу у фінансовому секторі потрапляють до п’ятірки найбільших джерел ризику (+1 позиція з листопада 2024 року).

Також серед найбільших загроз були ризики діяльності правоохоронних органів і судової системи (-2 позиції) та динаміки припливу іноземного капіталу (+3 позиції).

На думку респондентів, послабилася роль ризиків загального рівня корупції, якості законодавства та політичної і соціальної ситуації в країні.

За оцінками фінустанов, ризики поточної та очікуваної інфляції суттєво зросли і потрапили до чільної десятки найбільших джерел ризику. Ризики конкуренції, динаміки обмінного курсу, державної економічної політики, за оцінками респондентів, опинилися в кінці переліку за вагомістю.



Опитування тривало з 6 до 21 травня 2025 року. Участь у ньому взяли керівники 22 банків, десяти страховиків та двох інвестиційних компаній. Підсумкові результати не зважувалися на розмір банку / компанії чи їхньої частки на ринку - усі відповіді рівноцінні. Представлені результати ґрунтуються на отриманих відповідях респондентів і можуть не збігатися з оцінкою ризиків фінансової системи Національним банком України.