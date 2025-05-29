ua en ru
Чт, 29 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Війна та кіберзагрози: банкіри назвали найбільші ризики для фінансового сектору України

Україна, Четвер 29 травня 2025 11:26
UA EN RU
Війна та кіберзагрози: банкіри назвали найбільші ризики для фінансового сектору України Фото: банкіри назвали найбільші ризики для фінансового сектору України (
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України оприлюднив результати нового опитування про системні ризики. Учасники фінансового ринку відзначають нові загрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Опитування про системні ризики" НБУ за травень 2025 року.

Війна з Росією і далі залишається основним джерелом системних ризиків у фінансовому секторі. Ризик шахрайства та кібернетичних загроз помітно підвищився з листопада 2024 року (+ 4 позиції) та посів друге місце серед найбільших загроз.

Три опитування поспіль ризики якості людського капіталу у фінансовому секторі потрапляють до п’ятірки найбільших джерел ризику (+1 позиція з листопада 2024 року).

Також серед найбільших загроз були ризики діяльності правоохоронних органів і судової системи (-2 позиції) та динаміки припливу іноземного капіталу (+3 позиції).

На думку респондентів, послабилася роль ризиків загального рівня корупції, якості законодавства та політичної і соціальної ситуації в країні.

За оцінками фінустанов, ризики поточної та очікуваної інфляції суттєво зросли і потрапили до чільної десятки найбільших джерел ризику. Ризики конкуренції, динаміки обмінного курсу, державної економічної політики, за оцінками респондентів, опинилися в кінці переліку за вагомістю.
Війна та кіберзагрози: банкіри назвали найбільші ризики для фінансового сектору України

Опитування тривало з 6 до 21 травня 2025 року. Участь у ньому взяли керівники 22 банків, десяти страховиків та двох інвестиційних компаній. Підсумкові результати не зважувалися на розмір банку / компанії чи їхньої частки на ринку - усі відповіді рівноцінні. Представлені результати ґрунтуються на отриманих відповідях респондентів і можуть не збігатися з оцінкою ризиків фінансової системи Національним банком України.

Нагадаємо, швидке закінчення активних бойових дій в Україні оцінюється як малоймовірний ризик для оновленого макропрогнозу НБУ за квітень 2025 року. Натомість існують високі ризики ескалації бойових дій, подальшого руйнування виробничих потужностей.

МВФ оновив базовий сценарій, згідно з яким війна Росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року. Цей сценарій передбачає зростання економіки України 2025 року на 2-3% і прискорення зростання до 4,5% у 2026 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Банки
NEWS
"Меморандум" у Стамбулі? Що відомо про другий раунд переговорів Росії та України
"Меморандум" у Стамбулі? Що відомо про другий раунд переговорів Росії та України
DAILY
Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів
Уляна Безпалько, Юлія Акимова, Дмитро Олійник Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів