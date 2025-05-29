Війна та кіберзагрози: банкіри назвали найбільші ризики для фінансового сектору України
Національний банк України оприлюднив результати нового опитування про системні ризики. Учасники фінансового ринку відзначають нові загрози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Опитування про системні ризики" НБУ за травень 2025 року.
Війна з Росією і далі залишається основним джерелом системних ризиків у фінансовому секторі. Ризик шахрайства та кібернетичних загроз помітно підвищився з листопада 2024 року (+ 4 позиції) та посів друге місце серед найбільших загроз.
Три опитування поспіль ризики якості людського капіталу у фінансовому секторі потрапляють до п’ятірки найбільших джерел ризику (+1 позиція з листопада 2024 року).
Також серед найбільших загроз були ризики діяльності правоохоронних органів і судової системи (-2 позиції) та динаміки припливу іноземного капіталу (+3 позиції).
На думку респондентів, послабилася роль ризиків загального рівня корупції, якості законодавства та політичної і соціальної ситуації в країні.
За оцінками фінустанов, ризики поточної та очікуваної інфляції суттєво зросли і потрапили до чільної десятки найбільших джерел ризику. Ризики конкуренції, динаміки обмінного курсу, державної економічної політики, за оцінками респондентів, опинилися в кінці переліку за вагомістю.
Опитування тривало з 6 до 21 травня 2025 року. Участь у ньому взяли керівники 22 банків, десяти страховиків та двох інвестиційних компаній. Підсумкові результати не зважувалися на розмір банку / компанії чи їхньої частки на ринку - усі відповіді рівноцінні. Представлені результати ґрунтуються на отриманих відповідях респондентів і можуть не збігатися з оцінкою ризиків фінансової системи Національним банком України.
Нагадаємо, швидке закінчення активних бойових дій в Україні оцінюється як малоймовірний ризик для оновленого макропрогнозу НБУ за квітень 2025 року. Натомість існують високі ризики ескалації бойових дій, подальшого руйнування виробничих потужностей.
МВФ оновив базовий сценарій, згідно з яким війна Росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року. Цей сценарій передбачає зростання економіки України 2025 року на 2-3% і прискорення зростання до 4,5% у 2026 році.
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