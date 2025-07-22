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Свириденко о коррупции в Украине: излишне раздутая проблема

Украина, Вторник 22 июля 2025 11:20
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Свириденко о коррупции в Украине: излишне раздутая проблема Фото: Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Проблема коррупции в Украине чрезмерно раздувается внутри украинского общества и отдельных социальных групп.

Об этом заявила новый премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью Bloomberg.

Она сослалась на опросы, согласно которым, хотя подавляющее большинство украинцев считают коррупцию широко распространенной, гораздо меньше людей действительно сталкивались с ней на практике.

"Если быть откровенной, внутри украинского общества и отдельных социальных групп эта проблема преувеличивается и излишне раздувается", - сказала премьер-министр.

В то же время, по ее словам, внешние наблюдатели "оценивают Украину по другим критериям".

Она также защитила решение правительства отклонить кандидатуру на пост главы Бюро экономической безопасности, несмотря на то, что этого требовали МВФ и Европейская комиссия, а кандидат был утвержден конкурсной комиссией.

Кабинет министров, по ее словам, "действовал в соответствии с установленными процедурами: мы получили кандидатуру от конкурсной комиссии, проголосовали коллегиально и отправили решение обратно в комиссию".

Опросы украинцев о коррупции

Напомним, по данным опроса КМИС, украинцы считают коррупцию второй самой серьезной проблемой после войны (92%). Но за последний год только 15% украинцев имели собственный коррупционный опыт.

Чаще всего украинцы дают взятки в школах и при получении медицинских услуг. Социологи не уточняют, сколько украинцев пересекались с министрами.

При этом украинцы в основном считают справедливым наказание для чиновников в 10 лет реального срока с конфискацией имущества.

Участники финансового рынка ставят риски деятельности правоохранительных органов и судебной системы на четвертое место среди угроз.

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