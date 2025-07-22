Свириденко о коррупции в Украине: излишне раздутая проблема

Об этом заявила новый премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью Bloomberg.

Она сослалась на опросы, согласно которым, хотя подавляющее большинство украинцев считают коррупцию широко распространенной, гораздо меньше людей действительно сталкивались с ней на практике.

"Если быть откровенной, внутри украинского общества и отдельных социальных групп эта проблема преувеличивается и излишне раздувается", - сказала премьер-министр.

В то же время, по ее словам, внешние наблюдатели "оценивают Украину по другим критериям".

Она также защитила решение правительства отклонить кандидатуру на пост главы Бюро экономической безопасности, несмотря на то, что этого требовали МВФ и Европейская комиссия, а кандидат был утвержден конкурсной комиссией.

Кабинет министров, по ее словам, "действовал в соответствии с установленными процедурами: мы получили кандидатуру от конкурсной комиссии, проголосовали коллегиально и отправили решение обратно в комиссию".