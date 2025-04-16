Свириденко анонсувала значний прогрес в угоді зі США щодо надр

Україна та США узгодили наступний крок у напрямку економічного партнерства та створення спеціального інвестиційного фонду для відновлення української економіки.

"Наші технічні команди дуже ґрунтовно попрацювали разом над угодою - є суттєвий прогрес, юристи зробили правильні акценти в драфті угоди, спасибі переговорникам в обох командах", - зазначила вона.

За її словами, сторони домовилися зафіксувати досягнення в спеціальному меморандумі про наміри, який планують підписати найближчим часом. Його положення стануть основою для фінальної угоди.

Свириденко наголосила, що угода пройде ратифікацію у Верховній Раді та створить можливості для зростання інвестицій, економічного розвитку та співпраці між Україною та США.

"Команди ще працюватимуть над конкретними пунктами в угоді, багато вже опрацьовано, і рівень угоди має бути досить високим",- додала міністр.