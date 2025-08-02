Свириденко анонсувала термінове засідання Кабміну: будуть звільняти Гайдая

Кабінет міністрів збереться на термінове засідання, щоб погодити звільнення Сергія Гайдая. Це голова Мукачівської військової райадміністрації, більш відомий як колишній начальник Луганської ОВА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.
"За пів години відбудеться засідання Кабінету міністрів України. Зокрема уряд направить президентові проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая", - написала вона в Telegram.
Сьогодні стало відомо, що НАБУ і САП викрили масштабну корупцію при закупівлі дронів та засобів РЕБ. Зокрема, контракти укладалися за завідомо завищеними цінами. До складу фігурантів схеми входили:
На скандал вже відреагував міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. За його словами, посадовців НГУ, які фігурують у провадженні, вже відсторонено від обов'язків. Тим часом Кузнєцова зняли з посади голови луганського осередку партії "СН", виключили з парламентської фракції і взагалі хочуть вигнати з партії.