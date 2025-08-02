Свириденко анонсувала термінове засідання Кабміну: будуть звільняти Гайдая

Гайдай - фігурант корупційного скандалу?

Сьогодні стало відомо, що НАБУ і САП викрили масштабну корупцію при закупівлі дронів та засобів РЕБ. Зокрема, контракти укладалися за завідомо завищеними цінами. До складу фігурантів схеми входили:

народний депутат України IX скликання (як стало відомо, це нардеп від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов).

Колишній голова Луганської обласної військової адміністрації, а зараз голова однієї з районних військових адміністрацій (за даними джерел, мова йде про Сергія Гайдая).

Начальник міської військової адміністрації.

Керівник військової частини Національної гвардії України.

Бенефіціар підприємства та директор компанії - постачальника безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

На скандал вже відреагував міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. За його словами, посадовців НГУ, які фігурують у провадженні, вже відсторонено від обов'язків. Тим часом Кузнєцова зняли з посади голови луганського осередку партії "СН", виключили з парламентської фракції і взагалі хочуть вигнати з партії.