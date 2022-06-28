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Свинина в Украине подорожала на 25%: когда цены могут вернуться на довоенный уровень

Фото: цены на свинину осенью могут вернуться на довоенный уровень
Автор: Александр Белоус

Свинина в Украине за последние четыре месяца подорожала на 25%. Однако уже этой осенью цена может вернуться на довоенный уровень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя свиноводческого направления агрохолдинга KSG Agro Василия Старобора.

По его словам, можно говорить о трех этапах в ценовых изменениях во время войны. Первоначально цена была на довоенном уровне, а рост спроса был незначительным. Затем наблюдался спад цен, связанный с выходом с рынка Слобожанского агрокомбината, "АПК-Инвест" и других игроков. На рынке появилось много свиноматок и увеличенное предложение просело цену.

"Но впоследствии цены выросли. Свою роль сыграл выход юго-восточных производителей, отсутствие импорта и рост цен на топливо. Логистика существенно не повлияла на рост цен, поскольку стала проблемой только для небольших и средних переработчиков, вообще не имевших возможности приобрести топливо", - сказал он.

Ожидание падения цены

Старобор считает, что уже осенью этого года цены на свинину могут возвратиться на довоенный уровень. Это связано с тем, что аграрии в результате войны испытывают большие проблемы со сбытом зерновых.

"Многие из производителей в сфере растениеводства, начиная от фермеров с объемом урожая в 2-3 тонны, и, заканчивая крупными агрокомпаниями, в этих условиях могут прибегнуть к стратегии "прокачки зерна через мясо". Это означает, что в диапазоне 2-4 месяцев они направят урожаи на производство комбикормов и, соответственно, откорм тех же свиней. Увеличение предложения свиноводческой продукции позволит вернуть цены на свинину на предыдущие довоенные отметки", - прогнозирует эксперт.

Как сообщало РБК-Украина, если Украине не удастся разблокировать экспорт зерна, мощностей для хранения нового урожая может не хватить. Часть продукции может быть потеряна.

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