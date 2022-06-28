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Свинина в Україні подорожчала на 25%: коли ціни можуть повернутися на довоєнний рівень

Фото: ціни на свинину восени можуть повернутися на довоєнний рівень
Автор: Олександр Білоус

Свинина в Україні за останні чотири місяці подорожчала на 25%. Проте вже цієї осені ціна може повернутися на довоєнний рівень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника свинарського напрямку агрохолдингу KSG Agro Василя Старобора.

За його словами, можна говорити про три етапи в цінових змінах під час війни. Спочатку ціна була на довоєнному рівні, а зростання попиту було незначним. Потім спостерігався спад цін, пов'язаний з виходом з ринку Слобожанського агрокомбінату, "АПК-Інвест" та інших гравців. На ринку з'явилося багато свиноматок і збільшена пропозиція просіла ціну.

"Але згодом ціни зросли. Свою роль зіграв вихід південно-східних виробників, відсутність імпорту і зростання цін на паливо. Логістика істотно не вплинула на зростання цін, оскільки стала проблемою тільки для невеликих і середніх переробників, які взагалі не мали можливості придбати паливо", - сказав він.

Очікування падіння ціни

Старобор вважає, що вже восени цього року ціни на свинину можуть повернутися на довоєнний рівень. Це пов'язано з тим, що аграрії в результаті війни відчувають великі проблеми зі збутом зернових.

"Багато хто з виробників у сфері рослинництва, починаючи від фермерів з обсягом врожаю у 2-3 т, і, закінчуючи великими агрокомпаніями, в цих умовах можуть вдатися до стратегії «прокачування зерна через м‘ясо». Це означає, що в діапазоні 2-4 місяців вони спрямують врожаї на виробництво комбікормів і, відповідно, відгодівлю тих же свиней. Збільшення пропозиції свинарської продукції дозволить повернути ціни на свинину на попередні, довоєнні відмітки", - прогнозує експерт.

Як повідомляло РБК-Україна, якщо Україні не вдасться розблокувати експорт зерна, потужностей для зберігання нового врожаю може не вистачити. Частина продукції може бути втрачена.

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