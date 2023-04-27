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Зростання цін в Україні сповільниться: НБУ значно покращив прогноз з інфляції

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Україна, Четвер 27 квітня 2023 14:11
Зростання цін в Україні сповільниться: НБУ значно покращив прогноз з інфляції Фото: голова НБУ Андрій Пишний (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2023 року становитиме 14,8%. У січні НБУ очікував інфляцію на рівні 18,7%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного на брифінгу, який транслювався на Youtube.

Як зазначив Пишний, з початку року інфляція знижувалася швидше, ніж очікувалося, у тому числі завдяки заходам НБУ з підтримання курсової стійкості.

"Проте через вплив війни ціновий тиск залишається високим, а виробничі витрати - значними, у тому числі через складнощі з веденням діяльності та налаштуванням логістики в умовах війни", - сказав він.

Пишний зазначив, що зниженню інфляції в поточному році сприятиме комбінований ефект від здешевлення енергоносіїв на світових ринках, стриманий внутрішній попит, а також вплив монетарної політики НБУ.

Згідно з оновленим прогнозом, у 2024 році інфляція сповільниться до 9,6% (попередній прогноз - 10,8%). У 2025 році інфляція становитиме 6,0% (попередній прогноз - 6,7%).

Зростання цін в Україні сповільниться: НБУ значно покращив прогноз з інфляції

Нагадаємо, споживчі ціни споживчі ціни в Україні в березні 2023 року, порівняно з березнем минулого року, зросли на 21,3%, що значно менше, ніж річна інфляція місяцем раніше (24,9%).

Зазначимо, у січні Національний банк України (НБУ) покращив прогноз зростання споживчих цін до кінця 2023 року до 18,7% з 20,8%.

Згідно з прогнозом МВФ, інфляція у 2023 році становитиме 20,0%, у 2024 році 12,5%, у 2025 році 8,0%.

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