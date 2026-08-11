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Свидетельства за границу и новые правила: что меняют в "Браке онлайн" в "Дії"

13:32 11.08.2026 Вт
2 мин
В Минцифре рассказали, когда заработают нововведения
aimg Татьяна Веремеева
Свидетельства за границу и новые правила: что меняют в "Браке онлайн" в "Дії" Фото: В сервисе "Брак онлайн" появятся новые функции (freepik.com)
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В Украине расширят возможности сервиса "Брак онлайн" в "Дії". До конца 2026 года жениться дистанционно смогут новые категории граждан, а свидетельство о браке планируют доставлять за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.

Главное:

  • Бракосочетание для вдов и вдовцов: До конца года в "Дії" добавят возможность заключать новый брак полностью дистанционно для людей, потерявших мужа или жену.
  • Доставка свидетельств в 48 стран: Молодожены за рубежом смогут заказать физический документ о браке с доставкой.
  • Инклюзивность и жестовая речь: Видеоцеремонии адаптируют для людей с нарушениями слуха или речи.
  • Стремительный рост спроса: Популярность цифровых свадеб удвоилась - если в 2025 году через "Дію" женились 18% пар, то за первую половину 2026 года эта доля достигла 40%.
  • Поэтапный запуск: Все новые функции будут внедряться постепенно до конца 2026 года.

Вдовы и вдовцы смогут жениться онлайн

Одно из главных нововведений - возможность заключать новый брак полностью дистанционно для вдов и вдовцов.

В Минцифре отмечают, что добавить эту возможность решили после обращений пользователей в службу поддержки "Дія" и Министерство юстиции.

Появятся безбарьерные видеоцеремонии

Также сервис планируют адаптировать для людей с нарушениями слуха или речи.

Во время видеоцеремонии можно будет привлечь переводчика жестового языка, который должен сделать онлайн-регистрацию брака доступнее.

Свидетельство о браке можно будет получить за границей

Еще одна новая функция - международная доставка свидетельства о браке.

Молодожены смогут заказать доставку документа в одну из 48 стран мира. Сначала услуга протестируется в нескольких странах, после чего географию планируется расширить.

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Онлайн-браками пользуется все больше украинцев

Спрос на цифровую регистрацию брака существенно вырос. Если в 2025 году через "Дію" поженились 18% молодоженов, то за первую половину 2026 года доля таких браков достигла 40%.

В Минцифре отмечают, что новые функции будут запускаться постепенно до конца года. Это должно обеспечить стабильную работу сервиса и сделать его более безбарьерным для пользователей.

Напомним, сервис "Брак онлайн" в "Дії" позволяет совершеннолетним украинцам жениться дистанционно - от подачи заявления до видеоцеремонии, которое длится до 30 минут. После регистрации цифровое свидетельство о браке автоматически появляется в приложении в течение суток.

РБК-Украина ранее рассказывало, как украинцы могут подать заявление на регистрацию брака онлайн.

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