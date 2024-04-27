ua en ru
Сб, 27 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як подати заяву на реестрацію шлюбу через "Дія": покрокова інструкція

Україна, Субота 27 квітня 2024 08:30
UA EN RU
Як подати заяву на реестрацію шлюбу через "Дія": покрокова інструкція Фото: як подати заяву на реестрацію шлюбу через "Дія" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Українці можуть подати заяву на реестрацію шлюбу онлайн на порталі "Дія". Це займе не більше 10 хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уряд online.

При цьому можна одразу вказати місце, час і формат проведення церемонії.

Як скористатися послугою?

  • зареєструватися або авторизуватися на порталі "Дія" за посиланням;
  • перейти до розділу "Сім'я" та обрати послугу "Заява про шлюб". Далі необхідно зробити наступне:
  1. натисніть "Подати заяву";
  2. оберіть час та місце реєстрації, тип церемонії, весільні обряди та інші додаткові послуги.

Особові дані

Для чоловіка та жінки необхідно заповнити особові дані:

  • місце народження;
  • місце проживання;
  • відношення до військової служби;
  • документ, що посвідчує особу;
  • сімейний стан (у шлюбі не перебував/-ла, шлюб припинено, вдова/вдівець).

Сплата послуги

Вартість - від 0,85 грн до 1649,85 грн (залежно від обраних послуг та дня реєстрації шлюбу).

Підпис заяви

Останнє - необхідно підписати заяву електронним підписом або Дія. Підпис. Після цього заява відправиться до вашого партнера на підписання. Сповіщення про це надійде у розділ "Зверніть увагу" у кабінеті громадянина другого з подружжя на порталі "Дія" та на електронну пошту, що була вказана серед даних партнера.

Протягом одного робочого дня відділ Державної реєстрації актів цивільного стану громадян, що вказаний у заяві, опрацює її та надійшле результат розгляду на електронну пошту заявнику. А статус заяви завжди можна переглянути в кабінеті громадянина у розділі "Послуги" - "Замовлені послуги".

"Далі ви повинні з'явитися у відділ Державної реєстрації актів цивільного стану громадян у призначений день для реєстрації шлюбу", - зазначають спеціалісти.

Услуги "Дія" в Україні

24 квітня Верховна рада підтримала у першому читанні розмитнення автомобілів через додаток "Дія". "За" проголосували 269 нардепів. Як зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, після прийняття у другому читанні, "Дія" допоможе заповнювати митну декларацію, підтягнувши інформацію про автівку за VIN-кодом.

Додамо, що розтаможка - одна із послуг, анонсованих в "Дії" останнім часом. В цей список увійшли онлайн-шлюб, кабінет пацієнта та інші.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дія
NEWS
Тарифи, субсидії та пенсії: чи буде підвищення з 1 травня для українців
Тарифи, субсидії та пенсії: чи буде підвищення з 1 травня для українців
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме