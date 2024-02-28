Свідки у справі Коломойського спростовують передані слідством свідчення

За його словами, близько 6 місяців слідство будує підозри на словах колишніх працівників банку, це свідчення чотирьох осіб. Підставою ж для відкриття справи у 2023 році став рапорт співробітника однієї зі спецслужб.

Як стверджують адвокати, що навели у суді протоколи повторного допиту свідків обвинувачення, свідчення останніх з того часу змінились. Щобільше, деякі з них стверджують, що їхні слова були перефразовані слідчими фактично в інтересах слідства.

Зокрема, Пушкар навів слова свідка Скрипник від 23 жовтня 2023 року, коли та допускала нереальність та малоймовірність внесення готівки на картковий рахунок останнього. Згодом вона заявила, що її слова кілька разів перефразовували і це була ще м’яка версія того, що написав слідчий.

Інший свідок стверджує, що формулювання деяких грошових транзакцій як "фіктивних", коли вони не супроводжувалися переведенням готівкових коштів, він робив не сам, а йому "допомогли деякі види формулювань підібрати".

Також, як підкреслюють адвокати захисту, банківські працівники стверджують, що імітувати чи підробити безготівкові банківські розрахунки неможливо, а до банківської справи неможливо застосувати слово "імітування".

Діючий голова правління "Приватбанку" Ґерхард Бьош, якого допитали на початку лютого, вказав, що будь-яких документів, які підтверджують суму заподіяної шкоди, у банку немає.

Захист Коломойського також додає, що слідство так і не змогло довести спричинення матеріальної шкоди "Приватбанку" з боку олігарха. З 30 допитаних свідків жодна особа не підтвердила спричинення шкоди.

Нагадаємо, раніше директор департаменту інтегрованого банківського нагляду НБУ Андрій Котюжинський заявляв, що після звернення представників БЕБ фахівці регулятора провели перевірку і виявили, що жодних недостач і шкоди "Приватбанку" нанесено не було.

Справа Коломойського

Як відомо, раніше Ігорю Коломойському переобрали запобіжний захід у справі про заволодіння 5,8 млрд гривень. Так, Печерський районний суд Києва збільшив заставу з 509 мільйонів гривень вже на суму 3 млрд 891 млн гривень.

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