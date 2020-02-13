Свідок у справі Ситника розповів, як той отримував гроші з окупованого Криму

Фото: Артем Ситник (Віталій Носач, РБК-Україна)

Свідок підтвердив, що зустрічав на прохання директора НАБУ людей з грошима з окупованого Криму

Головний свідок у справі про корупцію директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника Микола Надейко підтвердив, що зустрічав на прохання Ситника людей з грошима з окупованого Криму. Про це він розповів у коментарях журналістам, передають "Українські новини".

Так, за словами Надейко, Ситник доручив йому зустріти якихось знайомих, які прибули з анексованого Криму.

"Зустріли на кордоні з Кримом, але вже на нашій території. Подружня пара, як я зрозумів з розмови, везли Ситнику гроші, по всій видимості, за продану ділянку в Криму. Що за ділянку і за скільки його продали не знаю, не питав. Ці люди, швидше за все, були посередниками при угоді, якісь його друзі. Ночували у Ситника, а на наступний день він відвозив їх в аеропорт", - розповів Надейко.

Раніше журналіст Сергій Іванов в блозі для "Цензор.НЕМАЄ" писав про угоду сім'ї Ситника в окупованому Криму. Мова йде про ділянку, що його дружина оформила на себе по російському законодавству і продала за 900 тисяч російських рублів.

Так, за інформацією Іванова, в 2015 році Ганна Ситник, дружина Артема Ситника, дає доручення на право відчуження майна громадянці РФ Небывайловой. У той же день Артем Ситник дав своїй дружині згоду на відчуження зазначеної ділянки. А вже 1 серпня 2017 реєстраційними органами окупаційної влади РФ р. Севастополь зареєстровано право власності Ситник Ганни Миколаївни на земельну ділянку площею 0,0416 га в Севастополі.

"В той же день Ситники через посередника продали ділянку за 900 000 російських рублів, з яких 6600 російських рублів сплатили до російського бюджету у вигляді мита. У декларації Артема Ситника ці операції відображені не були", - писав Іванов.

Нагадаємо, що Микола Надейко є радником сестри бізнесмена Олега Бахматюка, проти якого Артем Ситник відкрив кримінальні справи. За словами Бахматюка, прічіна переслідування його з боку НАБУ і тиск на свідків є особиста помста Ситника за визнання його корупціонером.

Як повідомляло РБК-Україна, в грудні 2019 року голову Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника внесли до Єдиного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.